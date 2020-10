‘In één jaar tijd dubbel zoveel IoT-apparaten geïnfecteerd’

Een derde van de me malware geïnfecteerde apparaten is een IoT-apparaat. Er zijn steeds meer ‘Internet of Things’-toestellen in huis en op kantoor en dit zal alleen nog maar groeien. Gevaarlijk, want ook hackers weten ze dus steeds vaker te vinden.

In een securityrapport van Nokia, genaamd het Nokia Threat Intelligence Report, is te lezen dat het aantal IoT-apparaten dat is geïnfecteerd in één jaar tijd is verdubbeld. Het rapport is gebaseerd op data van het bedrijf zelf. Deze data komt voor uit het monitoren van het verkeer op het netwerk van meer dan 150 miljoen toestellen over de hele wereld.

IoT-apparaten

In 2019 was het aantal geïnfecteerde IoT-apparaten nog 16 procent, maar inmiddels is dat getal naar 33 procent gesprongen. Aangezien het dus over miljoenen apparaten gaat, kunnen we stellen dat de security in de wereld van Internet of Things duidelijk beter moet. Zeker met de komst van 5G, dat een enorme boost zal geven aan het aantal apparaten. Maar: dus ook aan het aantal geïnfecteerde apparaten.

Hoe het komt dat zoveel apparaten zo makkelijk infecteerbaar zijn, dat is volgens Nokia te wijten aan de zichtbaarheid ervan. Veel toestellen zijn duidelijk aanwezig op het internet en hun IP-adressen zijn vaak niet verborgen. Hackers hoeven weinig moeite te doen om ze te vinden: er bestaan geautomatiseerde systemen die standaard het internet afspeuren naar toestellen die een zwakte bevatten.

Nokia

Nokia suggereert dat het verstandig is om bij de provider Network Address Translation aan te vragen. Dit is een type netwerk waartoe die scanners geen toegang krijgen. Het aantal getroffen apparaten dat van Network Address Translation gebruikmaakt is aanzienlijk kleiner.

Bhaskar Gorti, Nokia Software President en Chief Digital Officer, geeft aan dat 5G criminelen geweldige kansen geeft om kwaad te doen. Hij zou graag zien dat consumenten en bedrijven beter bewust zijn van de risico’s. Bovendien meent hij dat de fabrikanten van IoT-apparaten zelf ook wat meer mogen doen aan hun beveiliging, zo schrijft ITProPortal.