Palo Alto Networks legt 800 miljoen dollar neer voor Expanse

Palo Alto Networks is van plan om Expanse over te nemen voor een bedrag van 800 miljoen dollar (677,4 miljoen euro). Met deze overname wil de securityleverancier zijn portfolio van threat detectie-oplossingen uitbreiden.

Bedrijven weten vaak niet of hun interne systemen, zoals databases, openstaan voor externe verbindingsverzoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van misconfiguraties. Doordat deze systemen niet alleen intern, maar ook via het internet openstaan kunnen hackers makkelijk toegang krijgen en daardoor eenvoudig cyberaanvallen uitvoeren.

Palo Alto Networks krijgt met de overname een softwareplatform in handen waarmee bedrijven hun interne systemen hierop kunnen checken.

Expanse-platform

Het platform scant het internet voor blootgestelde systemen en geeft alerts aan securityteams wanneer het open systemen ontdekt. Daarnaast helpt het platform de teams bij het reageren op deze bedreigingen. Het platform sorteert de ontdekte blootgestelde systemen op basis van het risico dat zij zijn. Verder kijkt het platform ook of de ontdekte open systemen al verdacht verkeer hebben ontvangen.

Integratie met Cortex-producten

Palo Alto Networks gaat de technologie van Expanse samenvoegen met zijn eigen Cortex-portfolio van threat-detectie tools. De informatie die het Expanse-platform vergaart over kwetsbare systemen en het verkeer dat die systemen ontvangen en verzenden, moet de eindgebruikers, zoals CISO’s, van Palo Alto Networks meer inzicht laten geven in security-risico’s.

Tip: Palo Alto Networks wil het centrale punt voor bedrijfsnetwerken worden