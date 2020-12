‘Microsoft 365 Productivity Score-tool schendt privacy werknemers’

De in oktober van dit jaar gelanceerde Productivity Score-tool in Microsoft 365 maakt het mogelijk om werknemers in de gaten te houden tijdens hun werkzaamheden. Hiermee schendt de tool de privacy van werknemers, zo stelt de Oostenrijkse privacy-expert Wolfie Christel op Twitter.

Volgens de privacy-expert kan de onlangs in Microsoft 365 opgenomen tool Productivity Score door werkgevers worden ingezet om hun medewerkers in de gaten te houden en meten of zij wel voldoende actief zijn. De kwestie is nu actueel omdat door de huidige pandemie veel medewerkers vanuit huis moeten werken.

Productivity Score-tool

De Productivity Score-tool van Microsoft maakt het mogelijk om de productiviteit van medewerkers te monitoren. Via de tool kunnen werkgevers op basis van meetgegevens zie hoe hun werknemers Microsoft 365-producten gebruiken om samen te werken, te communiceren en via diverse platforms te werken. Bijvoorbeeld hoe zij Excel, Word en Teams gebruiken.

Het doel van deze tool is, aldus Microsoft, dat bedrijven kunnen meten hoe de digitale transitie onder hun werknemers verloopt en hoe snel dit door medewerkers wordt opgepikt. Dit is volgens de techgigant vooral handig tijdens de huidige pandemie, aangezien veel werknemers verplicht thuiswerken.

Geen verschil met surveillance software

De Oostenrijkse privacy-expert Wolfie Christl ziet dit echter geheel anders, zo blijkt uit zijn recente Twitter-draad. Volgens hem verschilt de werking van de Productivity Score-tool in Microsoft 365 nauwelijks met die van echte surveillance-software waarmee bedrijven de productiviteit en werkzaamheden van hun werknemers in de gaten kunnen houden. Denk hierbij aan software als keystroke-tellers en webcamera’s die altijd aan staan op bedrijfscomputers en -laptops.

Volgens Christl is het in de gaten houden van de gegevens over productgebruik juist het domein van deze employee surveillance-softwareleveranciers. En is nu dus standaard in Microsoft 365 ingebakken. Managers krijgen zo ook inzicht in hoeveel dagen individuele medewerkers e-mails hebben verzonden, chat- en Teams-kanalen hebben gebruikt en op Yammer hebben gepost. Dit schendt volgens hem de privacy van medewerkers.

Reactie Microsoft

Microsoft heeft bij de lancering van de Productivity Score-tool al aangegeven dat het geen tool is om medewerkers in de gaten te houden. De tool is bedoeld om bedrijven nieuwe manieren van werken te laten ontdekken en medewerkers daarvoor de beste ervaring te bieden en hen te trainen, aldus de techgigant.

Naar aanleiding van recente Twitter-opmerkingen geeft Microsoft in een extra reactie aan dat Productivity Score een opt-in tool is voor beheerders en hen inzicht geeft in het gebruik van technologie en infrastructuur. De insights geven een gemiddelde van een periode van 28 dagen en worden aangegeven op eindgebruiker-niveau zodat beheerders de juiste technische ondersteuning en sturing kunnen geven.

Wolfie Christl reageert hierop met de mededeling dat de tool wel opt-in is voor beheerders, maar toch standaard staat ingesteld op gebruikersniveau. Dus het toont altijd gegevens van individuele gebruikers. De opt-in optie is volgens hem alleen dat beheerders ervoor kunnen kiezen dit niet te doen. Vanwege de GDPR verwacht de privacy-expert daarom dat Productivity Score eigenlijk niet in de meeste EU-lidstaten is toegestaan.