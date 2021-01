Trend Micro introduceert beveiligingssoftware voor containers

Trend Micro heeft een nieuwe security-oplossing aangekondigd. Cloud One – Container Security is gericht op het vereenvoudigen van de beveiliging van toepassingen in containeromgevingen.

De nieuwe beveiligingssoftware wordt onderdeel van het Cloud One-platform dat Trend Micro eind 2019 aankondigde. Het bedrijf wil een simpele tool leveren die teams helpt met het beveiligen van de bouw, implementatie en uitvoering van gecontaineriseerde software. Het bestaat uit drie hoofdelementen.

Driedelige beveiliging

Al tijdens het bouwen scant de software van Trend Micro de containers op mogelijke problemen. Dit doet het bedrijf op basis van databases met bekende kwetsbaarheden. Hiervoor zegt Trend Micro samen te werken met Snyk, een bedrijf dat zich specialiseert in de beveiliging van containers. Door problemen vroeg op te lossen, hoopt Trend Micro dure trajecten te voorkomen als dergelijke problemen na implementatie worden gevonden.

Voor het veilig integreren van containers, biedt Container Security de mogelijkheid om hiervoor regels op te stellen. Voldoet de software niet aan de regels, dan wordt de implementatie geblokkeerd.

Wanneer de software eenmaal draait, belooft Trend Micro dat Container Security de veiligheid van de container constant blijft polsen. Container Security houdt een oogje op mogelijke kwetsbaarheden en brengt de beheerders op de hoogte als een probleem wordt gevonden.

Security-as-a-Service

Trend Micro heeft Cloud One begin 2020 uitgebracht. De software dient als een platform dat de volledige cybersecurity van een bedrijf op zich kan nemen. Het draait in eerste instantie om workload security, met runtimebescherming voor zowel fysieke workloads als workloads in de cloud of in containers.

Later in 2020 voegde Trend Micro de Conformity-dienst toe aan Cloud One. Deze dienst moet voor gebruikers misconfiguraties, compliance-uitdagingen en securityrisico’s oplossen voor Microsoft Azure.

