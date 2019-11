Trend Micro lanceert Security-as-a-Service-platform

Trend Micro heeft een gehele nieuw cloud-gebaseerd platform gelanceerd waarin alle security-eisen van bedrijven worden samengebracht. Het gaat om het Security-as-a-Service-platform Cloud One.

Het nieuwe platform van Trend Micro draait in eerste instantie om workload security, schrijft ITProToday. Daarvoor bevat het platform runtime-bescherming voor virtuele, fysieke, cloud en container workloads. In deze functie zit ingebouwde automatisering, evenals geautomatiseerde discovery en deployment.

Daarnaast komt het platform met Container Image Security met image scanning, security voor cloud-bestanden en object storage-diensten, en cloud security en compliance-management. Cloud One beschermt op zijn beurt applicaties, serverless functies en API’s. Tot slot is er cloud network layer IPS security aanwezig in het platform.

Security verenigen

Trend Micro probeert op deze manier de security van de gehele stack te verenigen in een enkel product. “Traditioneel gezien zijn er afzonderlijke platformen voor het beschermen van workloads in de cloud en voor on premise-systemen”, legt senior analist Doug Cahill van ESG uit.

“Toen kwamen er containers en kwamen daar ook aparte controles voor. En er waren aparte Layer 7 application security controles voor firewalls van web apps.” Doordat er zoveel verschillende platformen waren, ontstonden er ook verschillende teams die ieder maar een klein deel van de beveiliging begrepen.

De oplossing van Trend Micro moet alles dus weer bij elkaar brengen. Volgens Cahill is Cloud One dan ook een Zwitsers zakmes, omdat het voor iedere organisatie wel iets heeft.

Beschikbaarheid

Het nieuwe Security-as-a-Service-platform wordt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar. Dan zijn drie diensten al volledig geïntegreerd. Dat zijn workload security, netwerk-security en applicatie-security.

De andere onderdelen van het platform worden aan het einde van 2020 beschikbaar als standalone-oplossingen en als onderdeel van het nieuwe Cloud One-platform.