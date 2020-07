Trend Micro lost misconfiguraties en securityrisico’s op voor Azure

Trend Micro heeft zijn cloudgebaseerde dienst Trend Micro Cloud One – Conformity gelanceerd. Deze dienst moet voor gebruikers misconfiguraties, compliance-uitdagingen en securityrisico’s oplossen voor Microsoft Azure.

Met de dienst wil Trend Micro bedrijven gaan helpen bij het oplossen van de verantwoordelijkheid voor de security in (hybrid) cloudomgevingen. De nu hiervoor geïntroduceerde cloudgebaseerde securitydienst Trend Micro Cloud One – Conformity is speciaal geschikt voor Microsoft Azure en heeft hiervoor inmiddels de CIS Microsoft Azure Foundation Security Benchmark behaald. Met deze benchmark geeft Trend Micro aan dat zijn Conformity-oplossingen beschikken over ingebouwde regels die beantwoorden aan de honderd best parctices van het CIS-framework.

Daarnaast maakt de vergaande integratie met Microsoft Azure het mogelijk om snel DevOps-teams in te zetten voor iedere hybrid cloudomgeving tijdens migratieprocessen naar deze cloudomgevingen. Deze mogelijkheden zijn ook beschikbaar in combinatie met AWS.

Meer inzicht en controle

Concreet helpt de nu geïntroduceerde clouddienst van Trend Micro securityspecialisten en beheerders inzicht en controle te krijgen over hun Microsoft Azure-omgevingen. Het geeft hen onder meer continue beheerfunctionaliteit voor cloud security en compliance. Trend Micro Cloud One – Conformity doet dit onder meer door hen op de hoogte te houden van de risicostatus en het beiden van aanbevelingen voor reparaties. Volgens Trend Micro voorkomt dit veelvoorkomende problemen, zoals het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot databases en publieke toegang tot Blob-opslagaccounts.

Beheerders of DevOps-teams zijn met de Conformity API in staat om binnen CI/CD-pipelines en bestaande workflows te implementeren voor het identificeren van potentiële risico’s in hun cloudinfrastructuur. Dit voordat ze worden ingezet in live-omgevingen voor geautomatiseerde, proactieve preventie van kwetsbaarheden.

Trend Micro Cloud One – Conformity is nu beschikbaar als gratis trial.