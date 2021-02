CrowdStrike neemt Humio over voor 400 miljoen dollar

Securityspecialist CrowdStrike neemt voor 400 miljoen dollar (329 miljoen euro) de realtime securitystartup Humio over. De overname moet de functionaliteit van het eigen platform voor het bestrijden en voorkomen van inbreuken verstevigen.

Met de overname van Humio, waarin Dell Technologies in een eerder stadium investeerde, krijgt CrowdStrike een securityplatform in handen dat met hoge snelheid inbreuken in netwerken detecteert, verwerkt en bestrijdt. Hoe sneller een aanval door hackers wordt gestopt, hoe minder schade bedrijven ondervinden door eventueel dataverlies of andere problemen.

Dataverwerkingssnelheid

Het platform van Humio analyseert ongestructureerde en gestructureerde operationele data van servers, door medewerkers gebruikte devices en andere endpoints. Het platform verwerkt deze data zonder een traditionele index te maken om de data te kunnen verwerken. Het ontbreken van deze index versnelt de tijd van het verwerken van de verzamelde data, in sommige gevallen zelfs met een latency van minder dan een seconde.

De extreme snelheid van de verwerkingsprocessen maakt het vervolgens mogelijk om aanvallen te ontdekken op (bijna) het moment dat zij daadwerkelijk plaatsvinden. Hierdoor is een veel snellere reactie mogelijk.

Daarnaast maakt het ontbreken van een index meer opslagruimte beschikbaar. Hierdoor hoeven bedrijven niet extra opslagruimte te regelen voor alle logs voordat deze zijn verwerkt. Door de opslag efficiënter te gebruiken, kunnen bedrijven hun logs met data makkelijker opslaan voor langere periodes. Dit geeft securityspecialisten uiteindelijk meer contextmogelijkheden wanneer zij eventuele inbreuken onderzoeken.

Integratie in eigen CrowdStrike-platform

CrowdStrike wil de technologie van Humio integreren in zijn eigen beveiligingsplatform. Dit moet uiteindelijk de efficiency van data-analytics voor het platform gaan verbeteren en hiermee de zogenoemde Extended Detection and Response (XDR)-mogelijkheden uitbreiden. Volgens CrowdStrike ontstaat zo een securityplatform met gigantische reactiesnelheden die eerder nog niet binnen de markt beschikbaar waren.

