‘Enorme toename cyberbedreigingen sinds COVID-19-uitbraak’

De coronapandemie heeft geleid tot een recordaantal cyberbedreigingen, volgens BlackBerry. Hackers hebben zich eenvoudig aan de nieuwe digitale gewoonten aangepast en zetten ook steeds vaker ‘Crimeware-as-a-Service’ in.

In de 2021-versie van het jaarlijkse Threat Report stellen de BlackBerry-securityexperts dat hackers zich eenvoudig aan de nieuwe manier van werken, werken op afstand, hebben aangepast. Bedrijven werden door de overstap vaak kwetsbaarder, wat voor hackers meer mogelijkheden bood om gericht aanvallen uit te voeren. De onderzoekers constateerden verder dat hackers zich vaker op zorgorganisaties richtten om schade toe te brengen.

Overige trends

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal andere trends naar boven. Zo verschoven ransomware-aanvallen zich van willekeurige doelwitten naar meer gerichte campagnes via gecompromitteerde Managed Security Service Providers (MSSP’s). Ook richten phishingcampagnes zich op essentiële infrastructuursystemen in de productie-, gezondheidszorg-, energie- en voedingsmiddelensectoren.

Daarnaast werden Ransomware-as-a-Service-diensten populairder. Traditionele ransomware wordt vervangen door kant-en-klare exploitkits, malspam-campagnes en software voor het uitvoeren van aanvallen. Verder beleefde ook de Emotet-malware een revival door nieuwe upgrades en aanvalsmogelijkheden.

Opkomst Crimeware-as-a-Service

De onderzoekers van BlackBerry geven in hun 2021 Threat Report aan ook een groei van ‘Crimeware-as-a-Service’, zoals ransomware-as-a-servicediensten, te signaleren. Ook zijn hackers steeds vaker in te huren voor aanvallen. Verder krijgen hackers steeds vaker de beschikking over gespecialiseerde aanvalstools die vooral geschikt zijn om overheidsdiensten aan te vallen. Deze speciale methoden kunnen nu ook tegen bedrijven worden ingezet, wat aanvallen natuurlijk gevaarlijker maakt. Verder lijken hackercollectieven steeds vaker te gaan samenwerken om zware aanvallen uit te kunnen voeren.