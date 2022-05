De kwartaalcijfers van Cisco stellen teleur. Een gevolg van COVID-lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne, aldus de organisatie. Na de bekendmaking daalde de aandeelprijs met 19 procent.

Het derde kwartaal van het fiscale jaar ligt voor Cisco achter de rug. De totale omzet bleef hangen op 12,8 miljard dollar, hetzelfde getal als in 2021. De omzet van producten steeg met een magere drie procent.

Cisco is zich goed bewust van het feit dat de cijfers teleurstellen. De omzet staat stil, en dat is een veeg teken voor investeerders. Cisco CEO Chuck Robbins verklaarde de stilstand tijdens de presentatie.

“De eerste factor is de oorlog in Oekraïne. Die heeft ervoor gezorgd dat we alle activiteiten in Rusland en Belarus stopzetten. Dat heeft een bijbehorende impact op de omzet. De tweede factor heeft te maken met COVID-lockdowns in China, die sinds het einde van maart spelen. De lockdowns zorgden voor een nog groter tekort aan bepaalde, kritische componenten.”

De CEO voegde toe dat de lockdown van Shanghai, een belangrijke stad voor Cisco, vanaf 1 juni wordt opgeheven. Robbins kan daarentegen niet garanderen dat de cijfers vanaf dat moment bijtrekken. Volgens de CEO is het niet duidelijk wanneer de supply chain herstelt. Breekt het moment aan, dan verwacht Robbins felle competitie. “We verwachten veel concurrentie voor capaciteit in havens en vliegvelden.”

Voorraadtekort

Cisco is afhankelijk van 41.000 unieke componenten om alle producten in zijn hardwareportfolio aan te kunnen bieden. Het voorraadtekort geldt voor 250 van deze componenten. “Ons supply chain-team zoekt naarstig naar oplossingen om de tekorten op de korte termijn op te vangen”, voegde Cisco CFO Scott Herren toe.

Zoals eerdergenoemd zorgde het nieuws voor een aandeelprijsdaling van 19 procent. Ook concurrenten van Cisco werden geraakt. Sommige verklaringen zijn immers relevant voor de volledige markt. De aandeelprijzen van Juniper, Ciena en Arista daalden met respectievelijk 10 procent, 9 procent en 6 procent.

