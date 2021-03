Securitybedrijf KnowBe4 neemt MediaPRO over

KnowBe4 is tot een overeenstemming gekomen voor de overname van MediaPRO. De intentie is om de productportfolio’s van de twee bedrijven te bundelen.

De overname is aangekondigd in een persbericht. Daarin vertelt KnowBe4 dat klanten van MediaPRO toegang krijgen tot de extra voordelen van het platform van KnowBe4 voor security-awareness-trainingen en phishingsimulaties. KnowBe4 zelf kan door de overname een groter aantal privacy- en compliance-traninigsmodules aanbieden.

Geweldige kans

“Deze overname biedt KnowBe4 een geweldige kans om onze klanten een overvloed aan boeiende privacy- en compliance-trainingscontent te bieden die hun organisaties ten goede zal komen”, aldus Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4. “Dit is ook een kans om MediaPRO’s solide klantenbestand op bedrijfsniveau te voorzien van nog meer van de bekroonde trainingen op het gebied van security awareness die KnowBe4 momenteel aanbiedt. We verwelkomen MediaPRO in het KnowBe4-team en kijken ernaar uit om met elkaar samen te werken.”

“Het configureerbare en aanpasbare aanbod van MediaPRO is een geweldige aanvulling op het KnowBe4-platform”, aldus Mike Metzger, CEO van MediaPRO. “Deze aanpassingsmogelijkheid in combinatie met MediaPRO’s uitgebreide bibliotheek met privacy-, beveiligings- en compliance-trainingscontent verruimt het keuzeaanbod voor de klanten van KnowBe4 die hiermee veel meer opties hebben om hun trainings- en awarenessdoelen te bereiken.”

Menselijke aspect van cyberbeveiliging

KnowBe4 is een bedrijf dat zich richt op het menselijke aspect van cyberbeveiliging. Het bedrijf levert tools om teams te trainen op het gebied van compliance, beveiliging en privacy, zoals een phishingtest gericht op sociale media of een tool dat de kwaliteit van opgeslagen wachtwoorden controleert. Die diensten worden gebruikt door meerdere bedrijven in de Fortune 1000. MediaPRO richt zich op een vergelijkbare markt. Dat bedrijf biedt security- en privacytrainingen aan.

Het is overigens niet de eerste overname die KnowBe4 heeft uitgevoerd. In 2019 nam het bedrijf beveiligingssoftwarespecialist CLTRe over. Hoeveel KnowBe4 heeft betaald voor de overname van MediaPRO, is niet bekend.

