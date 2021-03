Jamf versterkt securitymogelijkheden met Microsoft

Apple Enterprise Management (AEM)-leverancier Jamf gaat zijn securitycapaciteiten verder uitbreiden. Dit door middel van sterkere integraties met het security-ecosysteem van Microsoft en meer patch management-ondersteuning.

Het Jamf-platform biedt bedrijven de mogelijkheid om Apple-apparatuur te beheren. Dankzij de AEM-oplossing kunnen bedrijven bijvoorbeeld op afstand Apple-apparaten inrichten en managen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, omschreven we onlangs in een achtergrondartikel.

Integratie met Azure Sentinel

Jamf Protect, een endpoint security-oplossing van Jamf, integreert als onderdeel van de nieuwe aankondiging met Microsoft Azure Sentinel. Door de integratie met het Security Information and Event Management (SIEM)-platform van Microsoft krijgen security-professionals Apple-specifieke security-inzichten. Ook krijgen zij in hun securitysystemen meer inzichten over verdachte activiteiten en malwarebescherming van Jamf Protect.

In de aankondiging spreekt Jamf over de volgende voordelen:

Een uitgebreide dataflow van Jamf Protect naar Microsoft Azure Sentinel;

Integratie van Mac-data en -activiteiten in bestaande Azure Sentinel-dashboards en scenario’s voor herstel bij incidenten;

Eenvoudige configuratie, zonder impact op de devices van de eindgebruikers.

Extra softwaretitels in Jamf Pro

Daarnaast voorziet Jamf zijn Pro-versie van technologie van het vorig jaar overgenomen patch management-platform Mondada. De AEM-leverancier is sinds de overname bezig om de mogelijkheden voor applicatie management via zijn platform uit te breiden. Jamf Pro is inmiddels in staat om meer dan 100 nieuwe softwaretitels te updaten, waaronder de meest gebruikte Mac-apps. Eindgebruikers beschikken hierdoor over de recentste en veilige versies van apps.

De AEM-specialist wil softwaretitels vanuit de Mondada-technologie blijven toevoegen. Verzoeken vanuit de Jamf-gebruikerscommunity om titels toe te voegen, worden in overweging genomen.

