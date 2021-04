‘Meer datalekken in 2020 dan in de 15 jaar ervoor’

In het afgelopen jaar is het aantal datalekken enorm toegenomen. Het aantal zou zijn gestegen tot meer dan de vijftien jaar ervoor gecombineerd.

Dit zegt analysebureau Canalys op basis van eigen onderzoek. Volgens het bedrijf is er vooral een enorme toename aan ransomware-aanvallen en zijn vooral ziekenhuizen de dupe.

Canalys denkt dat de coronapandemie hier sterk aan bijgedraagt. Veel bedrijven gingen ten onder en andere moesten snel schakelen om aan hetzelfde lot te ontkomen. Dit ging ten koste van cybersecurity en zorgde ook voor wat lossere beleidsvoering bij de bedrijven, denkt Canalys. Hierdoor waren bedrijven kwetsbaarder voor zowel geavanceerde aanvallers als opportunistische hackers.

Cybersecurity groeit langzamer dan andere IT-sectoren

De cybersecuritybranche maakte in 2020 wel degelijk een flinke groei door. De branche is met 10 procent gegroeid tot een totaal van 53 miljard dollar (45 miljard euro). Echter waren er andere IT-takken die het nog beter deden, zoals cloudinfrastructuurleveranciers. Die bedrijven zijn met 33 procent gegroeid tot 142 miljard dollar of 121 miljard euro. Ook andere IT-diensten, zoals Zoom, Microsoft 365 en Salesforce groeiden flink. Webcams, laptops, routers en printers vlogen over de toonbank.

Canalys vreest dat te veel bedrijven het belang van cybersecurity over het hoofd zien. Bedrijven zijn enorm aan het investeren in hun IT-infrastructuur om het hoofd boven water te houden, maar bieden daarmee ook veel meer ruimte voor kwaadwillenden om aan te vallen. Als het budget voor cybersecurity niet meegroeit, lopen ze het risico om veel meer geld kwijt te raken. Volgens Canalys moeten bedrijven niet uitgaan van of ze slachtoffer worden van een cyberaanval, maar wanneer.

“Cybersecurity moet voorop staan in digitale plannen, anders zullen organisaties massaal uitsterven, wat een bedreiging zal vormen voor het economisch herstel na COVID-19,” aldus analist Matthew Ball. “Een gebrek aan aandacht voor cyberbeveiliging heeft nu al grote gevolgen, met als gevolg de escalatie van de huidige datalekcrisis en de versnelling van ransomware-aanvallen.”

