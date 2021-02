Chromebooks mateloos populair in 2020, tablets zien ook groei

De verkoop van Chromebooks bleef hoog in het afgelopen kwartaal. De laptops zijn meer dan 11 miljoen keer verkocht, met een totaal van meer dan 30 miljoen verkochte laptops in heel 2020.

Dit schrijft analysebureau Canalys in een rapport. Daarmee is de verkoop ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019 met 287 procent gestegen. Ook de pc-markt in het algemeen deed het goed in 2020 en groeide met 17 procent tot een totaal van 458,2 miljoen verkochte apparaten.

Coronapandemie

De populariteit van Chromebooks in te danken aan de coronapandemie. Scholieren en studenten moesten thuisblijven en scholen probeerden daar snel een technische oplossing voor te vinden. Chromebooks bleken daarin een prima uitkomst.

De populairste Chromebooks waren van HP, die 3,5 miljoen van de laptops wist te verkopen. Dat is een stijging van 235 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Lenovo zag een grotere groei van 1766 procent, maar de totale verkopen bleven steken op 2,8 miljoen. Dell, Acer en Samsung zagen ook een flinke groei.

Tablets ook razend populair

Ook tablets hebben kunnen profiteren van de vraag naar schoolgerelateerde apparaten. In totaal zijn daarvan in Q4 2020 52,8 miljoen van verkocht. Van de tabletfabrikanten deed Apple de beste zaken, die 19,2 miljoen iPads heeft verscheept. Dit is een groei van 41 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Amazon en Lenovo wisten respectievelijk 6,5 en 5,6 miljoen tablets te verkopen. Huawei zag een daling van 24 procent, vermoedelijk door de handelsoorlog tussen de VS en China. In totaal is de tabletmarkt in 2020 met 54 procent gegroeid.

Windows 10X

Microsoft lijkt ook een slaatje uit het succes van ChromeOS te willen slaan. Het bedrijf is bezig aan de ontwikkeling van een sterk uitgeklede versie van Windows 10, genaamd Windows 10X. Uit eerste uitgelekte beelden lijkt dit besturingssysteem zowel qua uiterlijk als qua functionaliteit sterk op ChromeOS. Microsoft is vermoedelijk van plan om deze ook in goedkope laptops in te zetten.

