Cisco Live: Duo gaat passwordless, SASE wordt vereenvoudigd

Cisco heeft tijdens de jaarlijkse Cisco Live-conferentie veel aankondigingen gedaan. Meerdere van die aankondigingen hebben betrekking op security, een van de belangrijkste pilaren van het bedrijf de afgelopen jaren. DUO krijgt ondersteuning voor passwordless, SASE krijgt een boost en het SecureX-platform krijgt de nodige verbeteringen en vereenvoudigingen.

Er ligt momenteel behoorlijk wat nadruk op passwordless authenticatie. We schreven recent nog een artikel waarin we ingaan op dit fenomeen. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer toepassingen de mogelijkheid bieden om authenticatie zonder wachtwoord in te stellen. Tijdens het jaarlijkse Cisco Live-event kondigt Cisco vandaag aan dat ook Duo authenticatie zonder wachtwoord gaat ondersteunen.

Duo maakt gebruik van beveiligingssleutels en biometrische authenticatiemethodes zoals Face ID en Windows Hello om passwordless authenticatie mogelijk te maken. Het is compatibel met honderden applicaties en identity providers zonder dat daarvoor iets veranderd moet worden aan de infrastructuur.

Nieuw SASE-traject

SASE is naast passwordless ook iets wat je niet mag overslaan als het gaat om security. Dat doet Cisco dan ook niet. Het kondigt tijdens Cisco Live aan dat er een nieuw en uitgebreid SASE-aanbod beschikbaar is. Cisco levert uiteraard alle bouwstenen van een SASE-architectuur, van networking, via remote access en cloud security tot zero trust netwerktoegang en zichtbaarheid (met Thousand Eyes). Vanaf vandaag heb je als klant de mogelijkheid om al deze kerncomponenten van de SASE-archtitectuur in één keer aan te schaffen.

Naast dit nieuwe procurementplan zijn er ook nog de nodige nieuwe features. Zo beschikt de architectuur over Cisco Umbrella Data Loss Prevention, kan het middels Umbrella browsers isoleren en malware in de cloud detecteren. De diensten van Thousand Eyes komen eveneens beschikbaar als onderdeel van het nieuwe SASE-aanbod.