Zscaler werkt samen met CrowdStrike aan beveiliging van remote access

Zscaler en CrowdStrike hebben de handen ineengeslagen om betere beveiliging aan gebruikers te bieden. Samen willen de bedrijven de beveiliging van de remote access-producten van Zscaler verbeteren.

De twee bedrijven hebben hun samenwerking aangekondigd in een persbericht. Bedrijven die gebruikmaken van Zscaler Private Access (ZPA) krijgen de mogelijkheid om de beveiliging van de endpoints van de beveiliging te controleren. Om dit te bereiken, is de Zero Trust Access (ZTA) van CrowdStrike geïntegreerd in Zscaler Private Access.

Zscaler Private Access samen met Zero Trust Access

Zscaler zet ZPA in de markt als een alternatief voor een vpn. In plaats van dat een gebruiker toegang krijgt tot het volledige netwerk van een bedrijf, beperkt ZPA zich tot alleen de applicatie die de gebruiker probeert te bereiken.

De ZTA-software van CrowdStrike is een eigen interpretatie van zero-trust security. Daarbij worden alle gebruikers en apparaten op een netwerk per definitie gewantrouwd en wordt het gedrag daarvan constant in de gaten gehouden. CrowdStrike vindt dat hierbij echter vaak het endpointapparaat over het hoofd wordt gezien. Daarom controleert de software ook constant de staat van de beveiliging van dat apparaat.

Door de diensten van Zscaler en CrowdStrike samen te brengen, willen de bedrijven de mogelijkheid bieden om een apparaat pas toegang tot een applicatie te geven, als die is goedgekeurd door ZTA. Hiervoor hebben de twee bedrijven de CrowdStrike Agent en de Zscaler Client Connector met elkaar geïntegreerd. De software werkt op Windows, macOS, Android en iOS.

Beveiligingsscore

Op basis van de staat van de beveiliging komt de ZTA-software met een score. Die score kan worden vergeleken met een aantal vereisten die beheerders hebben ingesteld. Deze vereisten kunnen per applicatie worden aangepast. Voldoet de beveiligingsscore van ZTA aan de door de beheerder ingestelde vereisten, dan krijgt de gebruiker toegang tot de applicatie.

Behalve het controleren van de staat van de beveiliging, zou de software ook moeten bijdragen aan de beveiliging zelf. Volgens Zscaler heeft de software namelijk ook enkele functies ingebouwd om zero-dayaanvallen tegen te gaan.

Eerdere samenwerking

De twee bedrijven werken al langer samen. In 2019 kondigden Zscaler en Crowdstrike een samenwerking aan voor het beveiligen van de cloud en endpoints. Daarbij werd Thread Graph van CrowdStrike onderdeel met het cloudsecurityplatform van Zscaler.