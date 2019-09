Zscaler en CrowdStrike werken samen aan cloud- en endpoint security

Zscaler en CrowdStrike hebben een samenwerking aangekondigd om de security van de cloud en endpoints te adresseren. Hiervoor wordt de door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde Threat Graph van CrowdStrike geïntegreerd met het cloud security platform van Zscaler.

“In een cloud- en mobile-first wereld moeten bedrijven omgaan met een groeiend aantal apparaten binnen de organisatie en de wens van werknemers voor snel en simpele toegang tot interne en externe applicaties”, stelt Punit Minocha, SVP of Business Development bij Zscaler. Dat leidt volgens hem tot druk op IT-afdelingen om veilige werknemerstoegang te bieden.

Dat moet nu vereenvoudigd worden door een combinatie van het platform van Zscaler en de endpoint telemetry van CrowdStrike.

Gezamenlijke klanten van de twee bedrijven kunnen vanaf nu de aanbiedingen van beide bedrijven gebruiken om hun organisaties te beveiligen via voorwaardelijke toegang. Dat voorkomt dat geïnfecteerde apparaten of apparaten die niet aan gestelde regels voldoen, geen zakelijke resources kunnen krijgen totdat de problemen opgelost zijn.

Real-time threat detection

Met de combinatie van de twee producten krijgen klanten verder real-time threat detection en geautomatiseerd policy enforcement, waardoor de security in netwerken en op endpoints verbeterd wordt.

Ook is er bescherming met geautomatiseerd one-click gebruik van de endpoint telemetry van CrowdStrike, en complete zichtbaarheid in endpoints die bloot zijn gesteld door bestanden die Zscaler als malafide heeft bestempeld.

Die real-time threat detection is één van de belangrijke punten in de oplossingen, stelt Matthew Polly, vice president van Worldwide Business Development en Channels bij CrowdStrike. “In de huidige dreigingsomgeving maken zichtbaarheid en snelheid het verschil tussen of jij wint of dat de kwaadwillende wint.”

Zichtbaarheid in endpoints

Klanten krijgen ook SSL-inspectie, data processing en decision-making op hun endpoints. Ook biedt de gezamenlijke oplossing always-on zero-day- en ransomware-bescherming met real-time, actionable threat intelligence en geautomatiseerde oplossingen op en buiten het netwerk.

Tot slot is er een intelligent posture check tussen de Zscaler App en de CrowdStrike agent, waarmee applicatietoegang gestroomlijnd wordt met zakelijk beleid.