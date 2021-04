Booking.com moet GDPR-boete van half miljoen betalen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Booking.com een boete van 475.000 euro opgelegd voor het overtreden van de GDPR-regelgeving. Het bedrijf heeft een datalek te laat gemeld.

Op 19 december 2018 wist een hacker toegang te krijgen tot de gegevens van ongeveer vierduizend klanten van Booking.com. Het datalek kwam op 10 januari 2019 boven water drijven, maar de Booking.com maakte daar pas op 7 februari melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de GDPR staat echter dat een dergelijk datalek binnen maximaal 72 uur na ontdekking moet worden doorgegeven aan de privacytoezichthouder.

NAW-gegevens en creditcardinformatie

Een onbekende hacker wist toegang te krijgen tot een systeem waarin Booking.com zijn gegevens opslaat over reserveringen en betalingen. Daarin stonden de NAW-gegevens, telefoonnummers en boekingsinformatie van 4109 bezoekers van 40 hotels. Bij 283 slachtoffers waren er ook creditcardgegevens opgeslagen, waarvan 97 inclusief cvc-code.

Phishingaanvallen begonnen meteen

De gestolen gegevens bleken meteen in gebruik genomen te zijn, want de benadeelde klanten klaagden al snel dat ze werden benaderd met gepersonaliseerde phishingmails. Die namen contact op met de hotels waar ze waren geweest, welke op 9 januari 2019 aan Booking.com vertelde over dit probleem. Op 31 januari startte Booking.com een onderzoek naar het incident. Op 4 februari kwam het tot de conclusie dat er inderdaad waarschijnlijk sprake was van een datalek en gaf dit toen door aan het ‘Privacy Team’ van Booking.com, waarna het bedrijf op zijn beurt de klanten op de hoogte stelde. Pas drie dagen later werd de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht.

Booking.com had eerder melding kunnen doen

Booking.com stelt dat het op tijd was met het melden van het datalek, omdat het interne onderzoek pas op 4 februari was afgerond. Daar is de Autoriteit Persoonsgegevens het echter niet mee eens. De toezichthouder vindt dat het bedrijf op 13 januari al melding van het datalek had kunnen maken.

Ernstige overtreding

De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een ernstige overtreding, omdat het bedrijf zo lang heeft gewacht met het doorgeven van het datalek. Datalekken kunnen voorkomen, stelt de toezichthouder, maar deze moeten wel op tijd worden gemeld.

