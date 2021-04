Telefoongegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers online gezet

De telefoonnummers en andere persoonlijke data van 533 miljoen Facebook-gebruikers zijn de afgelopen dagen door hackers in een database op het hackersforum Raid Forums online gezet. Dit bericht Alon Gal, CTO van securityspecialist Hudson Rock.

Uit een Twitter-bericht van Aron Gal blijkt dat rond 3 april de database met de diverse gehackte Facebook-data door gebruiker TomLiner op het hackersforum Raid Forums online is gezet. De in de database aanwezige Facebook data van 533 miljoen eindgebruikers, die teruggaat tot 2019, omvat naar eigen zeggen van de hacker de gebruikersnamen, de mobiele telefoonnummers, het geslacht, het beroep, de stad, het land, de relatiestatus en in sommige gevallen het e-mailadres van de getroffen eindgebruikers. Dit kan leiden tot mogelijke fraude of vooral phising-aanvallen. Onder de getroffen eindgebruikers bevinden zich ook de drie oprichters van Facebook; Mark Zuckerberg, Chris Hughes en Dustin Moskovitz.

Reactie Facebook

In een reactie geeft Facebook aan niet te zijn gehackt, maar de gegevens zouden zijn ‘afgeschraapt’ van het sociale netwerk. Daarnaast zou het om zeer verouderde data gaan die gerelateerd is aan een probleem dat al in augustus 2019 is opgelost. De bewuste database is al in mei 2020 voor het eerst online aangeboden. Klanten konden ook toegang tot de database krijgen via een Telegram-bot in de maand januari van dit jaar

De nu op Raid Forums geposte database zou gratis beschikbaar zijn, maar dat is niet zeker. De hacker vraagt Raid Forums-gebruikers 8 credits te betalen voor toegang. In de draad van berichten zou een andere gebruiker directe links posten die gratis toegang geven tot delen van de database.

Ook Nederlandse slachtoffers

Ook Nederlandse eindgebruikers van Facebook zijn getroffen. RTL-journalist Daniel Verlaan geeft aan dat het om ongeveer ruim 5,4 miljoen Nederlandse eindgebruikers gaat. Inmiddels zijn al verschillende gratis tools in omloop waar eindgebruikers kunnen checken of ook hun Facebook-gegevens zijn gecompromitteerd.

Tip: Facebook maakt je altijd vindbaar via je telefoonnummer