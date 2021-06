Europese rechtbank maakt het techbedrijven moeilijker

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat nationale data-waakhonden achter bedrijven aan mogen gaan, ook al is het hoofdkantoor van deze ondernemingen in een ander land gevestigd. Deze uitspraak zou problematisch kunnen zijn voor grote techbedrijven, zoals Facebook, Google en Apple.

De uitspraak komt naar aanleiding van een onderzoek van de Belgische data-waakhond naar Facebook’s privacypraktijken. De waakhond probeert te voorkomen dat gebruikers in België gevolgd worden door cookies in de plug-ins van het bedrijf, of ze nou wel of niet een account hebben. Facebook stelt echter dat de waakhond geen bevoegdheid heeft, omdat het Europese hoofdkantoor van het social media-bedrijf in Dublin zit. Het Hof van Justitie bevestigt nu echter de positie van de Belgische toezichthouder: “Onder bepaalde omstandigheden heeft een nationale toezichthoudende autoriteit het recht om elke vermeende schending van de GDPR-regels voor de rechtbank te brengen in een lidstaat, ook al is die autoriteit niet de hoofd toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de zaak.”

Klachten over Ierse waakhond

De Belgische privacywaakhond is niet de enige die aan is gelopen tegen het feit dat het hoofdkantoor van een bedrijf in een ander Europees land zit. Afgezien van Facebook zijn ook Google, Twitter en Apple bijvoorbeeld binnen Europa gevestigd in Ierland. In het verleden hebben meerdere Europese waakhonden geklaagd over de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit. Deze zou er volgens de klachten te lang over doen om beslissingen te maken over zaken. Het weerwoord van de Ierse waakhond is echter dat het extra nauwkeurig moet zijn in het handelen met invloedrijke en goed gefinancierde techgiganten. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie, kunnen nationale privacywaakhonden in sommige gevallen nu dus zelf actie ondernemen tegen techbedrijven die de GDPR-regels schenden en hoeven ze niet meer te wachten op de Ierse data-autoriteit.

