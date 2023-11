Apple heeft een juridische zaak ingediend bij het Europees Hof van Justitie tegen de Europese Commissie. Het zou vooral de Digital Markets Act (DMA) willen aanvechten, bericht Reuters. Hiermee verzet de techgigant zich tegen de maatregelen waaraan het door deze Europese wet aan moet voldoen.

Wat precies de inhoud is van de juridische zaak van Apple, is niet bekend. Mogelijk wil het bedrijf voorkomen dat de Apple App Store onder de wetgeving gaat vallen.

Digital Markets Act

De EU DMA richt zich onder meer op 22 zogenoemde ‘gatekeeper’-diensten die door een zestal grote techbedrijven worden geleverd. Dit zijn naast Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon en TikTok.

Via de wetgeving moeten klanten makkelijker voor hun diensten kunnen overstappen naar concurrenten. Daarnaast moeten bijvoorbeeld de communicatie-apps van deze bedrijven interoperabel zijn met die van andere aanbieders. Ook moeten eindgebruikers in staat zijn te bepalen welke apps vooraf op apparaten zijn geïnstalleerd.

Tip: In de podcast van 18 september 2023 gingen we dieper in op de Europese wetgevingen de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). We bespraken wat de voornaamste verschillen zijn en welk profijt de gebruiker uit de wetgevingen haalt.

Meerdere klachten bij Europees Hof

Apple is niet de eerste van de zes getroffen grote techgiganten die een zaak bij het Europese Hof aanhangig maken. Eerder al dienden Meta en TikTok een klacht in over het doorvoeren van de DMA. Meta is bang dat de wet zijn Messenger- en Marketplace-diensten gaat treffen. Voor Facebook, WhatsApp en Instagram heeft de techgigant geen klacht ingediend.

TikTok dient een klacht in omdat het zichzelf niet onder de DMA ziet vallen. Het bedrijf ziet zichzelf juist als een uitdager van de diensten van de overige techgiganten.

Lees ook: Google en Vodafone willen iMessage van Apple ook opgenomen zien in DMA