Politie ontmantelt Nederlandse servers van DarkSide-hackers

De Nederlandse politie heeft onlangs de door de hackersgroep DarkSide gebruikte servers in ons land weten te ontmantelen, zo bericht het Financieele Dagblad. Nederland wordt zeer vaak door hackers als ‘virtuele uitvalsbasis’ gebruikt. De politie wil daarom strengere maatregelen en nog meer samenwerking met het bedrijfsleven.

Volgens het FD heeft de Nederlandse politie onlangs de door de activistische hackersgroep DarkSide gebruikte servers met terabytes aan gestolen data in beslag genomen. De hackers van DarkSide waren recent nog verantwoordelijk voor de ransomware-aanval op het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Deze aanval legde tijdelijk de bevoorrading van onder meer tankstations aan Amerikaanse Oostkust plat.

Hackers houden van Nederland

Het Team High Tech Crime van de politie signaleert dat de inbeslagname van de servers van de hackers geen opzichzelfstaand incident is. In Nederland wordt volgens deze specialisten bovengemiddeld veel infrastructuur van cybercriminelen gehost. Nederland is voor dit soort criminelen aantrekkelijk omdat er zeer goede en betrouwbare internetverbindingen zijn, en er veel hostingbedrijven/datacenters zijn waar servers kunnen worden gehuurd. Eerder haalde de politie al de in Nederland bevindende servers die de beruchte Emotet-malware faciliteerden uit de lucht.

Race tegen de klok

Volgens het Team High Tech Crime neemt de dreiging van cybercriminelen sneller toe dan de politie kan ingrijpen. Hierdoor wordt het imago van Nederland beschadigd. Helaas ontbreekt het de politie vooral aan kennis over cyberaanvallen – vooral over de verschillende types ransomware-aanvallen- en mogelijkheden om hackaanvallen echt in kaart te brengen. Als de politie erin slaagt om aanvallen beter naar de bron te herleiden, dan kan het zich daarop volledig richten, terug hacken en de hele zaak ontmantelen.

Het is daarom belangrijk de Politie die middelen te geven zodat het een steviger vuist tegen hackers kan maken en een harde klap kan uitdelen die ‘moet nadonderen’. Net zoals met het ontmantelen van het Emotet-netwerk, wil de politie een signaal aan de hackersgemeenschap afgeven dat het Nederland maar even moet ontwijken, zo schrijft het FD.

Samenwerking met bedrijfsleven

Naast het krijgen van meer eigen mogelijkheden, ziet de politie ook samenwerking met de Nederlandse IT-sector en het bedrijfsleven als heel belangrijk in de strijd tegen georganiseerde cybercrime. Inmiddels wordt naar tevredenheid meer samengewerkt met onder meer verzekeraars en IT-securityspecialisten. Met deze bedrijven wordt steeds vaker informatie gedeeld en vice versa. De Nederlandse overheid is ook van plan meer informatie te delen. Op dit moment is een wetsvoorstel in consultatie die de overheid de mogelijkheid geeft bedrijven te waarschuwen wanneer ze kwetsbaar zijn.

Ondanks deze samenwerking geeft de politie aan dat bedrijven ook veel zelf kunnen doen voor het voorkomen van hackaanvallen. Denk daarbij aan het sneller instaleren van softwarepatches en het gebruik van two-factor authentication. Er valt dus nog veel te winnen in de strijd tegen cybercrime.