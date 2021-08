Unisys biedt veilige dataopslag met Mijn Online Kluis

IT-dienstverlener Unisys heeft in Nederland een nieuw initiatief gelanceerd voor veilige dataopslag voor consumenten. De cloudgebaseerde dienst Mijn Online Kluis maakt het consumenten mogelijk belangrijke en vertrouwelijke data veilig op Nederlandse bodem op te slaan. Gezien de recente berichtgeving rondom Apple en de plannen die dat bedrijf heeft voor haar diensten op het gebied van privacy, komt de timing hiervan uiteraard goed uit.

Digitale communicatie tussen consumenten en instanties is tegenwoordig niet meer weg te denken. Dit betekent dat de gegevens die worden uitgewisseld vertrouwelijk moeten blijven en worden beschermd tegen hackers. Het opslaan en delen van deze belangrijke data moet dus zo veilig mogelijk gebeuren.

De Nederlandse vestiging van IT-dienstverlener Unisys introduceert hiervoor, in samenwerking met een aantal andere partijen, nu de eigen veilige cloudgebaseerde omgeving Mijn Online Kluis. Het doel van deze omgeving is het bieden van een goed beveiligde, centrale dataopslag. Hierdoor wordt de kans op privacy-inbreuken verlaagd, wordt data minder versnipperd opgeslagen en lopen consumenten minder kans slachtoffer te worden van hackaanvallen.

Technologie Mijn Online Kluis

Mijn Online Kluis gebruikt file level-encryptie, waardoor alle bestanden in de kluisomgeving apart versleuteld zijn. Met behulp van onder meer de Unisys Stealth (Core)-microsegmentatie voor het onzichtbaar maken van servers en encryptie op bestandsniveau oplossing (encrypted blob) van SecureDD wordt alle belangrijke persoonlijke data opgeslagen in streng beveiligde datacenters op Nederlandse bodem. De opgeslagen gegevens gaan dus de landsgrenzen niet uit.

De inhoud van elke kluis is alleen zichtbaar voor de eigenaar. Deze houdt de regie over Mijn Online Kluis en kan toestemming verlenen aan andere partijen om data te uploaden, zoals bankrekeningafschriften.

Overige security-opties

De beveiligde opslagomgeving wordt verder ondersteund door een groot aantal technologieën die veilige toegang moet garanderen. Denk daarbij aan Single Sign-On (SSO) en Two-Factor Authenticatie (2FA). De eigenaar van de kluis kan ook externe koppelingen laten bewerkstelligen met bijvoorbeeld de Berichtenbox van de Nederlandse overheid, verzekeringsmaatschappijen en energiebedrijven. Mijn Online Kluis zal met behulp van beveiligde verbindingen worden aangeboden via derden.

Voor zover wij kunnen zien, kun je Mijn Online Kluis niet met enkele klikken afnemen via de link die we hierboven deelden en die we hier nogmaals delen. We zien daar namelijk het volgende staan: “Mocht je interesse gewekt zijn en wil je meer weten over je eigen Online Kluis neem dan via het formulier hieronder contact met ons op.” We vermoeden dat dit vooral via derde partijen aangeboden zal worden.