IBM Security Services for SASE zet in op zero trust

IBM wil zero trust binnen bedrijven meer standaard maken en introduceert nu de Security Acces Service Edge (SASE)-dienst IBM Security Services for SASE. Met deze dienst kunnen bedrijven makkelijker overal aan de edge zero trust security vanuit de cloud bieden.

Big Blue is al enige tijd bezig om SASE en zero trust de kern van zijn securityportfolio te maken. Onlangs kondigde het hiervoor al een samenwerking aan met zero trust-specialist Zscaler. De technologie van deze cloudgebaseerde securityspecialist vormt nu de kern van de recent gelanceerde dienst van Big Blue; IBM Security Services for SASE.

IBM Security Services for SASE is niet de enige dienst van IBM die voortborduurt op Zscaler-technologie. Ten tijde van de aankondiging van de samenwerking afgelopen mei, is ook de toen geïntroduceerde SaaS-versie van de dienst IBM Cloud Pak for Security al van Zscaler-technologie voorzien.

SASE-model voor betere security

Met IBM Security Services for SASE kunnen bedrijven makkelijker en sneller met behulp van SASE-security vanuit de cloud naar hun edge-omgevingen brengen. Hierdoor zit de beveiliging vervolgens dichterop de diverse eindgebruikers en endpoints die toegang tot de bedrijfsinfrastructuur zoeken. Bovendien moet de dienst helpen zero trust binnen bedrijven te helpen stimuleren.

Volgens Big Blue is het SASE-model hiervoor het beste securitymodel. Bij SASE wordt SDN-technologie en netwerksecurity binnen een cloudomgeving bij elkaar gebracht. Deze securityarchitectuur zorgt ervoor dat bedrijven in hun digitale transistieproces makkelijker en veiliger cloud- en SaaS-omgevingen kunnen gebruiken. Bovendien helpt SASE bij een betere netwerkbeveiliging voor hybride werknemers. Iets wat met de huidige pandemie steeds belangrijker wordt.

Functionaliteit IBM Security Services for SASE

Concreet bestaat dienst IBM Security Services for SASE uit zero-trust protocollen, SASE-blauwdrukken, een moderne netwerkarchitectuur en de diverse mogelijkheden van Zscaler. Denk bij dit laatste onder meer aan het maken van processen en policies voor het beheer van SASE en ondersteuning voor diverse andere IBM Managed Security Services.

De dienst IBM Security Services for SASE is nu beschikbaar.