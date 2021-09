Siemens en Zscaler brengen zero trust naar productiesystemen

Siemens en Zscaler werken samen aan het brengen van zero trust naar productiesystemen in industriële omgevingen. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers overal en altijd op afstand veilige toegang tot deze systemen kunnen krijgen.

Zero trust is voor kantooromgevingen de laatste tijd eigenlijk een must geworden. Siemens en Zscaler brengen dit concept van zeer veilige toegang op afstand nu ook naar industriële productieomgevingen, in het bijzonder Operational Technology (OT)-systemen. Op deze manier kunnen beheerders veilig vanuit bijvoorbeeld hun thuisomgeving kwaliteitsbewaking of het diagnosticeren van data uitvoeren.

Zero trust breidt bestaande beveiliging uit

De invoering van zero trust moet het beveiligingsmodel van OT-systemen verder ‘verdiepen’. Normaal is deze beveiliging voor productiesystemen gebaseerd op een concept waarbij het betreffende systeem in een aantal ‘cellen’ wordt opgedeeld. Iedere cel wordt weer beschermd door een aparte securitytoepassing, zoals firewalls.

Met de toevoeging van zero trust krijgt de beveiliging van OT-systemen meer details, zo geven beide partijen aan. Ook zorgt deze beveiliging voor het elimineren van bijvoorbeeld VPN-verbindingen, maar ook voor het stellen van beschikbaarheidsvereisten aan de systemen en andere realtime mogelijkheden, aldus beide partijen.

Concreet wordt op de systemen een app connector geïnstalleerd voor toegang tot de cloudgebaseerde Zscaler Private Acces (ZPA) zero-trustdienst. Deze dienst is beschikbaar via een Docker container op het Siemens Scalance LPE local processing platform voor industriële omgevingen. Op afstand kunnen beheerders dan via het Zscaler Zero Trust Exchange cloudplatform hun taken uitvoeren. Via verbindingen naar buiten kunnen zij de bestaande firewall-systemen voor de productiesystemen beter configureren en van meer security worden voorzien. Ook bestaande systemen kunnen makkelijk met de Zero Trust Exchange-oplossing van Zscaler worden uitgerust.

Kostenbesparingen

Uiteindelijk moet dit diverse besparingen op de operationele kosten opleveren. Denk daarbij vooral aan beheerkosten en kosten die constante monitoring met zich meebrengt. De oplossing is nu zowel beschikbaar bij Siemens als bij Zscaler.