‘Aantal Nederlandse cybersecuritybedrijven in vijf jaar verdubbeld’

Het aantal Nederlandse cybersecuritybedrijven is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dit stelt de Kamer van Koophandel (KvK) in een recent onderzoek. De meeste groei zit in de Randstad, met name in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Nederlandse bedrijven krijgen vaker met cybersecurityincidenten te maken. Ongeveer één op de vijf bedrijven krijgt er tegenwoordig mee te maken. Gemiddeld worden nu per week 294 aanvallen uitgevoerd. Een gemiddelde aanval kost bedrijven tegenwoordig 67.000 euro.

Explosieve groei Nederlandse cybersecuritybedrijven

Volgens de KvK schieten securitybedrijven als paddenstoelen uit de grond door de toegenomen digitale onveiligheid. Tussen 2016 en 2021 verdubbelde het aantal Nederlandse cybersecuritybedrijven van 554 naar 1.048 bedrijven. Vooral nam het aantal bedrijven in de Randstad, de provincies Noord- en Zuid-Holland, flink toe. Buiten de Randstad steeg het aantal cybersecuritybedrijven flink in de provincies Overijssel en Groningen.

Toegenomen aanvallen en ondernemerskansen

De belangrijkste reden voor de toename van het aantal cybersecurityspecialisten is volgens de Nationale Politie dat steeds meer bedrijven, vanwege de toegenomen aanvallen, inzien dat cybersecurity een must is geworden. Daarnaast zien ook steeds meer ondernemers kansen deze diensten te leveren, bewustzijn bij te brengen en bedrijven willen helpen met het voorkomen en oplossen van cyberaanvallen.