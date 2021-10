Gehackt VDL kan productie niet hervatten, personeel verzocht vrij te nemen

Het gehackte Nederlandse industriële concern VDL Groep blijft grote problemen ondervinden nadat een hackaanval vorige week het complete concern min of meer platlegde. Medewerkers van getroffen productielijnen wordt onder meer gevraagd vrijwillig verlof op te nemen, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Het Nederlandse VDL Groep-concern heeft sinds vorige week met een enorme cyberaanval te kampen. Deze cyberaanval heeft ervoor gezorgd dat de productie op verschillende vestigingen stil kwam te liggen. Ook werden de kantoorsystemen getroffen, onder meer ligt nog steeds de e-mail binnen het bedrijf plat. Het is niet bekend of het hierbij om een ransomware-aanval ging. VDL Groep wil hierover niets loslaten, zo geeft het FD aan.

Nog steeds grote problemen

Wel is duidelijk dat het industriële concern nog steeds grote problemen ondervindt met het hervatten van de productie. Deze problemen zijn blijkbaar zo groot, dat het bedrijf nu medewerkers van getroffen productielijnen oproept vrijwillig verlof op te nemen, aangezien werk op dit moment nog steeds niet mogelijk is. Binnenkort zal wel de autoproductie in een ‘veilige omgeving’ weer worden opgestart. Daarna zouden andere bedrijfsonderdelen langzaam moeten aanhaken.

Onduidelijk cybersecuritybeleid

Opvallend is dat de VDL Groep nooit echt heeft aangegeven of het cybersecurity als een topprioriteit heeft beschouwd, meldt het FD verder. Nederlandse bedrijven lopen steeds meer gevaar op ransomware-aanvallen en moeten zich daarop goed voorbereiden en hun securitybudgetten hierop afstemmen. Uit het laatste jaarverslag over 2020 heeft de VDL Groep cybersecurity niet als risico aangemerkt.

Volgens het FD blijkt ook dat het industriële concern vaak opdook in veiligheidsscans. De VDL Groep zou onder meer verouderde VPN-software gebruiken waarvan bekend is dat die kwetsbaar is. Zeer opmerkelijk, aangezien het bedrijf wel één van de oprichters was van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Dit kenniscentrum verspreidt onder de aangesloten leden onder meer de dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie.

VDL Groep krijgt ondertussen wel steun van leveranciers en klanten. Vooral omdat zij beseffen dat VDL Groep een belangrijke spil is in het Nederlandse technologische ecosysteem. Ook zouden de bedrijven vanzelfsprekend begaan zijn met de moeilijke tijd die de werknemers van de VDL Groep en hun families nu doormaken.