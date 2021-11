Fortinet claimt leiderschap in de security van hybride organisaties

Recente updates van de Fortinet Security Fabric onderstrepen een groeiende focus op het beveiligen van organisaties met een hybride werkbeleid. De organisatie zegt over ’s werelds meest complete ‘work-from-anywhere’ securityoplossing te beschikken.

Securityorganisatie Fortinet ontwikkelt een platform voor de beveiliging van netwerkverkeer, endpoints en cloudomgevingen. Daaronder verstaan we fysieke en virtuele firewalls, het ontwerp en de benodigdheden voor SASE-netwerkarchitecturen, maar ook het aanpakken van dreigingen op endpoints en monitoren van uiteenlopende cloudomgevingen.

Een context

Het platform is onderverdeeld in uiteenlopende, afzonderlijke oplossingen. Niemand is genoodzaakt om de totaaloplossing af te nemen. Het gebruik van een of enkele onderdelen komt regelmatig voor. Fortinets aanpak begint altijd met het inzichtelijk maken van de apparaten, applicaties en data in een netwerk, endpoint- of cloudomgeving, afhankelijk van het vraagstuk. Bijvoorbeeld met API’s (cloud), lichtgewichte software (endpoints, zij het virtueel of fysiek) en firewalls (netwerk). Ook de vervolgstap is gelijk: verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar FortiOS, het besturingssysteem waarbij elke oplossing uitkomt. Van hieruit is Fortinet in staat om gegevens tegen het licht van AI-modellen aan te houden om afwijkingen in netwerkverkeer, cloudomgevingen of endpoints te detecteren. Problemen worden waar mogelijk automatisch verholpen, of gerapporteerd om securityteams te ondersteunen.

De claim

FortiOS en een brede selectie van deployment-opties – denk aan het eerdergenoemde gebruik van API’s voor clouds, software voor endpoints en firewalls voor netwerken – stellen Fortinet relatief goed in staat om elke uithoek van een ICT-omgeving te dekken. Het laatste wordt relevanter naarmate de norm van kantoor- en thuiswerk naar hybride werk verschuift. Bewegen medewerkers zich buiten het bedrijfsnetwerk en waakzame oog van een endpoint security-oplossing, dan verliest het laatste zijn waarde. In dit licht treedt de organisatie naar buiten met een opvallende claim. Fortinet zou over ’s werelds meest volledige securityoplossing voor hybride, ‘work from anywhere’-omgeving beschikken. Een woordvoerder stelt dat de Security Fabric daar uitgebreid geschikt voor is.

Fortinet onderbouwt de claim met een benadrukking van de bestaande authenticatie-, identificatie-, endpoint security- en netwerkbeveiligingsoplossingen in het portfolio. Sinds de recente introductie van FortiTrust Services zijn alle oplossingen die benodigd zijn voor de bescherming van organisaties met medewerkers die thuis, op kantoor en onderweg werken onder een enkele licentie af te nemen.

