4 voordelen van hybride werken voor bedrijven

Sinds de komst van COVID-19 is hybride werken steeds meer de normaliteit geworden. En dat is ook niet helemaal zonder reden. Zowel werknemers als werkgevers ervaren hierin meer flexibiliteit, minder kosten en processen worden gemanaged en uitgevoerd op basis van vertrouwen in plaats van micro-management. Het is daarom zeker niet raar dat meer bedrijven hiernaartoe willen werken. Deze vier tips geven een beeld waarom veel bedrijven overstappen op hybride werken.

1. Verhoogde productiviteit

Sinds enkele jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hybride werken. Dit vooral nadat er veel positieve geluiden te horen waren vanuit zowel de werknemers, als werkgevers. Het blijkt uit onderzoek dat medewerkers vaak productiever zijn wanneer ze zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. Er hoeft dan geen rekening gehouden te worden met verkeer en bovenal wordt er minder tijd verloren. Tijd die ze beter kunnen besteden aan hun werk, of juist om de balans tussen privéleven en werk beter te managen. Bedrijven die hybride werken omarmen, profiteren hierdoor van een meer gefocust en efficiënt team.

2. Het besparen van kosten

Wanneer er minder werknemers fysiek rondlopen in je organisatie, zijn er ook minder kosten. Minder medewerkers betekent ook dat er minder kantoorruimte nodig is om hen allemaal te huizen. Zo overwegen veel bedrijven om een kleiner kantoorpand te nemen en de dagen verschillend in te delen, zodat niet alle werknemers altijd op hetzelfde moment aanwezig zijn. Hierdoor is hybride werken ook voor veel organisaties een interessant gegeven geworden, gezien het kostenverlagend is.

3. Talent beschikbaar over de hele wereld

Wanneer je werknemers niet meer specifiek op kantoor aanwezig hoeven te zijn, wordt het ook veel makkelijker en interessanter om werknemers aan te nemen die niet in Nederland wonen. Zo wordt er veel vaker talent ingeschakeld dat aan de andere kant van de wereld werkt, puur omdat dit locatieonafhankelijk kan. Deze bredere zoekmogelijkheden versterken de concurrentiepositie van bedrijven in de markt.

4. Een betere balans tussen werk en privé

Dit is iets waardoor veel werknemers er zeker voor kiezen om voor een organisatie te werken die hybride werken aanbiedt. Door het verminderen van reistijd en ook een betere balans tussen werk- en privé-afspraken ontstaat er veel meer ruimte. Dit is precies hetgeen wat als zeer belangrijk wordt ervaren voor medewerkers. En wanneer medewerkers tevreden zijn en beter hun best gaan doen om dit te behouden, plukt de organisatie daar de vruchten van. Zo is er minder ziekte en zijn werknemers productiever. Kortom, een stabielere werkomgeving.

Dit zijn een aantal voordelen waarom hybride werken zo interessant en efficiënt is voor de organisatie. Uiteraard zijn er hierna nog vele andere voordelen, maar dit zijn de voornaamste.