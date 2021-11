Synology C2 Transfer Business-update focust op veilige bestandsoverdracht

Synology breidt de ‘Business’-licentie van C2 Transfer uit. De organisatie benoemt de toevoeging van een interface het beheren van gebruikersrechten.

C2 Transfer omvat een oplossing voor file transfers. Gebruikers uploaden bestanden en noteren de contactgegevens van de personen die toegang tot de bestanden dienen te krijgen. Deze personen ontvangen een tijdelijk wachtwoord, downloaden de bestanden – en daarmee is het proces rond.

C2 Transfer is, op een proefperiodeactie na, nooit gratis geweest. De ‘Professional’-licentie stelt een enkele gebruiker in staat om bestanden met een maximale grootte van 20GB te kunnen delen. De ‘veiligheid’ van het proces komt voort uit end-to-end-versleuteling en de eerdergenoemde authenticatie. Hoewel een gratis tool als SwissTransfer grotendeels hetzelfde bereikt (en tot 50GB toestaat), voorziet Synology in servers in een regio naar keuze. Een tientje per maand is niets om de schouders voor op te halen, maar enigszins eerlijk.

De ‘Business’-licentie biedt een mogelijkheid om meerdere gebruikers in één account onder te brengen. Dit inclusief beheertools om de rechten van gebruikers te beheren – en dus veiliger te werken. De licentie kost minstens vijfmaal zo veel als een licentie voor een enkele gebruiker: 500 euro per jaar of 50 euro per maand. Voor elke gebruiker boven de vijf leg je 7 euro per maand bij. Een team van drie personen zou daarmee twee opties hebben. Of meer betalen voor twee niet-bestaande teamleden om een basisfunctie als gebruikersbeheer te ontvangen – of de veiligheidsoverwegingen verwerpen, één account onder drie personen delen en een enigszins acceptabele prijs afrekenen.

Nu maakt Synology het mogelijk om gebruikersrechten vanuit een nieuw interface te beheren. Met de technologie is niets mis, maar het licentiemodel lijkt niet voor ieder team geschikt.