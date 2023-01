Met de HD6500 biedt Synology nu een groter rackmountsysteem dan ooit. De server belooft een centrale plek voor alle bestanden en backups van een groot bedrijf. Synology gaat hiermee voor een ideale basis voor enterprises. Wat maakt de storage server geschikt voor grote organisaties?

Vrij recent namen we nog een video op Synology, waarin we in gesprek gingen met directeur Victor Wang over het enterprise-aanbod. Synology wil namelijk strijd aangaan met gerenommeerde storage-merken. In de video wat verderop in dit artikel legt Wang de plannen en strategie uit. Om ook de uitvoering wat nauwer te bestuderen, nemen we in deze blog de HD6500 onder de loep. Een rackmountsysteem dat uitblinkt door Mass Storage en Data Management.

Flinke file server als private cloud

De HD6500 is een 4u-rackmount met 60 sleuven. Het model is uitbreidbaar tot 300 schijven, wat de capaciteit om een groot aantal bestanden op te slaan deels verklaart. Daarnaast ondersteunen de processor, lees- en schrijfsnelheden en andere specificaties de storage server. Voor alle specs verwijzen we je naar de pagina met specificaties, zodat we in dit artikel niet te veel afwijken van de toepassing van een systeem voor massaopslag.

De HD6500 kenmerkt zich als systeem waarop grote bestanden gehost kunnen worden. Gebruikers kunnen uitgebreide archieven ophalen en toegang krijgen wanneer dat nodig is. Hiervoor biedt Synology zijn Drive-oplossing. Deze oplossing zorgt ervoor dat bedrijven hun NAS-server in kunnen zetten als private cloud. Voordeel hiervan is dat het beheer van het systeem en de bestanden en toegang tot de bestanden makkelijker kan verlopen.

Werknemers en andere gebruikers van een NAS-systeem met Synology Drive kunnen via hun pc en mobiele apparaten toegang krijgen via een online portal. Daarin kunnen ze eigen en gedeelde bestanden en mappen opslaan en raadplegen. Het portal is beschikbaar via de browser of door een client op een pc. Er is tevens een mobiele app beschikbaar. In de optiek van Synology realiseert een organisatie daarmee een echte private cloud voor allerlei taken voor bestanden. Zo is het mogelijk documenten te bewerken, beelden te bekijken en delen, muziek en video’s te streamen en data direct te backuppen.

Om dergelijke acties te ondersteunen, beschikt Drive over features voor het synchroniseren en beveiligen van de data. Zo worden veranderingen aan de files automatisch gesynchroniseerd, zodat alle devices die met de NAS verbonden zijn de laatste data gebruiken. Gebruikers kunnen overigens de On-demand Sync-functie gebruiken op Windows-devices, waardoor bestanden alleen bij verzoeken gestreamd worden naar het apparaat om lokale diskruimte en bandbreedte te besparen. Het is ook mogelijk om de bestanden te pinnen, om altijd een lokale kopie ter beschikking te hebben.

Drive komt daarnaast met een algoritme genaamd Intelliversioning, waarmee het mogelijk is vorige versies van een bestand of map direct op het device te herstellen. Dat kan van pas komen als je vanwege omstandigheden terug in de tijd moet, bijvoorbeeld als achteraf toch nuttige informatie in een bestand zat die nu ontbreekt. Dit roept wel de vraag op of dit niet enorm veel opslag vraagt, want van veel bestanden oude versies bewaren kan hoog oplopen. Het Intelliversioning-algoritme zorgt er zodoende voor dat alleen de versies met significante wijzigingen bewaard worden.

Centrale backup server

Als extra waarborg is het met Drive mogelijk om backup-taken uit te voeren voor belangrijke folders. De taken kan je plannen of direct uitvoeren. Het biedt extra zekerheid dat je ook over de data kan beschikken na een ransomware-aanval of onbedoelde verwijdering.

Hiermee beperk je je wel tot de backup-functionaliteit van Drive. Dit terwijl Synology additionele producten biedt voor de HD6500 waarmee een sterkere databeschermingsstrategie te realiseren is. Het systeem is te gebruiken voor het beschermen van de vloot pc’s, servers, NAS-systemen en hypervisors binnen je organisatie. Synology noemt als belangrijkste opties het gebruik van HD6500 als backup-locatie van andere NAS-opslagsystemen en Windows- en Linux-endpoints.

Een van de mogelijkheden is het centrale regelen van bare-metal backups van alle Synology-servers binnen een organisatie. HD6500 biedt hiervoor een centrale console. Anderzijds kan je bijvoorbeeld Active Backup for Business gebruiken voor het backuppen van Windows-clients en -servers, Linux-endpoints, Synology-servers en Hyper-V- en VMware-virtual machines naar de HD6500.

WORM en per-volume encryptie

Wat vanuit veiligheidsperspectief nog interessant is om te benoemen, is dat Synology op dit vlak in de komende tijd weer stappen wil zetten met de uitrol van besturingssysteem DSM 7.2 in het eerste kwartaal van 2023. Hierin zit een feature genaamd WORM, ook wel write-once-read-many, bedoeld voor het vergrendelen en beveiligen van kritieke data. De data in de map wordt weggeschreven, is niet meer aan te passen, maar kan wel door personen met toestemming gelezen worden. De WORM-technologie voegt extra beveiliging toe om data in folders in een bepaalde periode bestand te maken tegen bewerkingen of verwijdering. Dit kan handig zijn voor gevoelige informatie, zoals financiële en medische documenten.

WORM kan op twee manieren gebruikt worden. De strengste beveiliging wordt gerealiseerd met de Compliance-modus. Na het wegschrijven van data in een WORM-folder is het dan voor niemand meer mogelijk om aanpassingen te maken in een WORM-map. Ook een systeembeheerder niet. Dit in tegenstelling tot de Enterprise-modus van WORM, waarbij het voor beheerders met veel rechten wel mogelijk is om wat te doen aan de folder. Deze Enterprise-modus is geschikt voor zeer kritieke business-data waar weinig wettelijke eisen aan verbonden zijn. De Compliance-modus is op zijn beurt geschikt voor gereguleerde sectoren met regels voor dataretentie-periodes. Voordeel in het geval van de Compliance-modus is ook dat er geen data-aanpassingen en -verwijderingen plaats kunnen vinden indien een hacker in het netwerk komt en de inloggegevens van de beheerder bemachtigt.

DSM 7.2 introduceert tevens encryptie voor volledige storage-volumes, wat het voor beheerders makkelijker moet maken om NAS-systemen te beschermen tegen datalekken door diefstal of wanneer ze vanwege ouderdom uit je infrastructuur gehaald worden. Volume-level encryptie maakt gebruik van AES-XTS, wat Synology als ‘block cipher mode’ omschrijft. Het moet vooral robuuste encryptie leveren en verder gaan dan de huidige limiet van 143 tekens voor bestands- en mapnamen voor folder-gebaseerde encryptie. Op basis van interne testen stelt Synology dat volume-level encryptie de prestaties tot 48 procent verhoogt in vergelijking met folder-level encryptie.

Veilig bestanden delen en ontvangen

Synology mikt met rackmountsysteem HD6500 heel erg op samenwerking en veiligheid, zo mag duidelijk zijn. Dit komt overeen met de Synology Cloud waar de NAS-leverancier de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Synology C2 is een verzameling cloudgebaseerde producten voor DSM, waarmee cloud- en hybride infrastructuur gerealiseerd kunnen worden. Je kan met C2 bijvoorbeeld een backup van je NAS-systeem in de cloud wegschrijven.

Synology C2 biedt ook een file-sharing dienst met extra ingebouwde security-componenten. Hiermee is het mogelijk om grote bestanden te delen en ontvangen, zonder geremd te worden door beperkingen waar sommige gebruikers bij andere diensten tegenaan lopen. Zo zijn er werknemers die nu nog bestanden proberen te delen via e-mail, maar daar zit een limiet op qua bestandgrootte. Bij C2 Transfer is er wel ondersteuning voor grote bestanden. Plus, als veiligheidsstappen kunnen verzenders vervaldata en downloadlimieten instellen. Gevoelige documenten kunnen zo extra veiligheidsmaatregelen meekrijgen.

Synchronisatie

Synology C2 heeft als een van de uitgangspunten het ondersteunen van hybride scenario’s. Synology biedt de mogelijk de integratie van on-premises NAS-servers met de C2-cloud te gebruiken. Dit gebeurt met C2 Storage, dat opslagruimte efficiënt benut en gegevens tussen meerdere locaties synchroniseert. Een onderdeel daarvan is de Hybrid Share-functie.

Met Hybrid Share is data tussen C2 Storage en kantoorlocaties (branch offices) te synchroniseren. Hybrid Share vraagt alleen de benodigde data op, wat lokale opslagcapaciteit bespaart. Bestanden worden op hun beurt een keer geüpload, waarna C2 Storage ze verspreidt naar andere locaties van het bedrijf via datacenter-pipelines. Ieder NAS-systeem op kantoor behoudt een cache met meest gebruikte bestanden, zodat lokale gebruikers snel toegang hebben.

Ambitie in de praktijk

Wat ons betreft laat Synology met de HD6500 zien dat het voor grote organisaties van meerwaarde kan zijn. De hardware is daar, maar misschien nog wel belangrijker is dat de functies en softwarecomponenten aanwezig zijn. De strijd met andere merken op de markt kan verder worden aangegaan.