Object storage is de afgelopen jaren enorm populair geworden, het is de standaard om ongestructureerde data op te slaan. Zo zie je steeds meer mediabedrijven die voor hun media catalogus object storage gebruiken. Daarnaast zie je dat steeds meer moderne cloudapplicaties gebruik maken van object storage, het is namelijk enorm schaalbaar en je hebt er vrijwel geen onderhoud aan.

Object torage bestaat al sinds de jaren 90, maar toen Amazon kwam met S3 object storage in de cloud, kwam het eigenlijk pas echt tot leven. De S3-standaard van Amazon biedt de mogelijkheid om via API’s je object storage-omgeving te beheren. Buckets aanmaken, bestanden uploaden en downloaden, maar ook gebruikers aanmaken en toegang te geven is allemaal mogelijk op die manier. Vandaag de dag gaan de S3-standaard en object storage hand in hand. Vrijwel alle leveranciers hebben S3 omarmd voor hun object storage-omgeving.

S3-compatibiliteit

De grote vraag is echter in hoeverre deze leveranciers S3 hebben geïmplementeerd. Het is namelijk een standaard die tot op de dag van vandaag nog in ontwikkeling is. De mogelijkheden zijn best ruim en sommige leveranciers kiezen er dan ook voor om een selectie van alle beschikbare API’s aan te bieden. Bij Synology C2 Object Storage is dit ook het geval. Synology heeft gekozen voor een gelimiteerde basisset. Hiermee kan je enkel toegang krijgen en bestanden uploaden en downloaden. Het beheren van gebruikers en buckets is onmogelijk via de API bij Synology. Dat kan enkel via de webinterface van het Taiwanese bedrijf.

Voor een volledig overzicht van de API’s kan je terecht in de knowledge base.

Synology concurreert op prijs

Waar Synology het verschil maakt met veel andere object storage-aanbieders is het prijspunt. Bij Synology hebben ze hun object storage in de cloud scherp geprijsd. Voor 69,90 euro per jaar kan je 1TB opslaan, voor 699 euro per jaar kan je 10 TB opslaan en zo verder. Een van de functies die Synology niet biedt is een open web bucket. Je kan enkel de inhoud van de bucket benaderen met een access key. Het downloaden van data is beperkt tot de totale opslagcapaciteit per maand. Dus als je opslaglimiet 1TB is, mag je ook maar 1TB downloaden per maand, voor elke GB meer betaal je 0,01 euro (10 euro per TB).

Koppelen met Synlogy C2 Object Storage

Door de scherpe prijs kan je Synology C2 Object Storage voor allerlei doelen inzetten. In het geval van Synology liggen backups voor de hand omdat de overgrote meerderheid van Synology’s klanten vooral bezig zijn met het maken van backups. In de backup-applicaties van Synology zelf zit dan ook al ondersteuning voor C2 Storage en C2 Object Storage inbegrepen. Oplossingen van derden die met een S3-compatibele object storage-omgeving kunnen koppelen, kunnen ook samenwerken met C2 Object Storage. Onthoud echter wel dat bestanden verwijdere en het aanmaken en configureren van buckets en access keys enkel via de web portal kan.

Uptimegarantie van 11 negens

Synology garandeert een uptime garantie van maar liefst 11 negens, oftewel 99,99999999999%. Dat is erg hoog en daarmee is de dienst in principe eigenlijk gewoon altijd beschikbaar. Synology biedt dit aan vanuit drie datacenters; Frankfurt, Seattle en Taiwan. Op die manier kan je in vrijwel elk werelddeel snel bij je S3 object storage komen.

Testen in de praktijk

Op onze redactie hebben we de S3 object storage-omgeving van Synology in Frankfurt onder handen genomen. We hebben gekeken naar de download en uploadsnelheden van de bestanden en die waren erg goed. We hadden verwacht dat deze wellicht gelimiteerd waren gezien de lage kosten, maar we haalden eenvoudig de 200Mbit/s. Waarbij de bottleneck eerder onze eigen verbinding was dan die van Synology. Qua beschikbaarheid en snelheid valt er dus niets te klagen.

Er zitten echter ook limieten aan Synology C2 Object Storage. Je mag per account bijvoorbeeld maximaal 100 buckets aanmaken en 1000 access keys. Om hier overheen te gaan, moet je wel echt een serieuze grootverbruiker zijn. Dat zijn wellicht ook niet meteen de partijen die bij Synology aankloppen voor deze dienst. Dus de enige echte limiet is de beperkte S3-ondersteuning, het openzetten van een bucket en het mogelijke dataverkeer, al zijn die kosten ook nog wel redelijk.

Als je een locatie zoekt om eenvoudig en snel backups weg te zetten via object storage, dan is Synology C2 Object Storage in elk geval een aanrader.

Toekomst meer functies en meer S3-compatibiliteit

Op de community fora van Synology is te lezen dat C2 Object Storage nog volop in ontwikkeling is. Men verwacht bijvoorbeeld dat het aanmaken, beheren en verwijderen van buckets op termijn ook mogelijk is via de API met een access key. Het is dus ook een kwestie van geduld tot Synology deze dienst nog beter gaat maken.