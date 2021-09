Synology introduceert zakelijke file transfer-dienst C2 Transfer

Synology heeft onlangs de zakelijke cloudgebaseerde file sharingdienst C2 Transfer geïntroduceerd. Met de dienst kunnen zakelijke eindgebruikers grote bestanden tot 20 GB via de cloud versturen. De dienst richt zich vooral op het versturen van persoonlijke en gevoelige bestanden door uitgebreide security.

Storagespecialist Synology, onder meer bekend van zijn vele NAS-apparaten, breidt zijn zakelijke portfolio langzaam uit naar zakelijke cloudgebaseerde diensten. Onder het label C2 biedt de opslagspecialist nu aan zakelijke klanten – en hier en daar ook consumenten- diverse cloudgebaseerde opslag- en securityfunctionaliteit. Denk daarbij onder meer aan een wachtwoordbeheerdienst C2 Password, (NAS)opslag met C2 Storage, indentiteitsauthenticatie met C2 Identity en back-up met C2 Backup. Deze twee laatste diensten worden binnenkort uitgerold

Functionaliteit C2 Transfer

Synology heeft aan dit portfolio nu de file sharingdienst C2 Transfer toegevoegd. Deze dienst maakt het zakelijke klanten mogelijk om zeer veilig grote bestanden tot 20 GB met gevoelige en persoonlijke informatie te versturen. Alleen de ontvanger is in staat, met behulp van onder andere AES-256 end-to-end encryptie-, de verstuurde bestanden te bekijken. Daarnaast zijn downloadlimieten mogelijk, kan een bepaalde geldigheidsduur aan de links naar de te downloaden bestanden worden toegewezen en kunnen watermerken aan afbeeldingen worden toegevoegd die de security moeten verhogen.

De bestanden kunnen worden verzonden naar een e-mailadres van de ontvanger of diens telefoonnummer. Het versturen van de bestanden is nu alleen via het web mogelijk. Aan apps voor iOS en Android wordt gewerkt.

Kosten

C2 Transfer richt zich op de zakelijke markt en biedt hiervoor twee abonnementen. Voor professionals is dit 8,46 euro (9,99 dollar) per maand of jaarlijks 84,60 euro (99,99 dollar). Een abonnement voor minimaal vijf eindgebruikers kost maandelijks 42,32 euro of jaarlijks 423,16 euro (499,99 dollar). Bij dit laatste abonnement moet voor iedere extra gebruiker 59,25 euro (69,99 dollar) worden neergeteld.