Zscaler telt recordaantal van 200 miljard transacties per dag

Zscaler noteert een nieuw record dagelijkse transacties via zijn Zero Trust Exchange-platform. Onlangs werden maar liefst 207 miljard dagelijkse transacties geregistreerd.

Volgens het bedrijf waren er op sommige momenten ongeveer 7,2 miljoen transacties per seconde. Het Zscaler Zero Trust Exchage-platform dwong in totaal 7,1 miljard security policies af op basis van de indentiteits-, context-, content- en andere zakelijke vereisten die door klanten zijn geconfigureerd. Daarnaast werden op de meetdag in totaal 139,1 miljoen bedreigingen tegengehouden.

De nu geregistreerde mijlpaal verdubbelt in anderhalf jaar tijd het vorige record dat de zero trust-specialist registreerde. In april 2020 noteerde het platform het tot dan toe recordaantal van 100 miljard transacties per dag.

Zscaler Zero Trust Exchange-platform

Met het Zscaler Zero Trust Exchange-platform kunnen bedrijven snelle en veilige verbindingen opzetten en werknemers overal en altijd veilige toegang bieden. Het platform verbindt via zero trust de juiste medewerkers met de juiste applicaties. Dit op basis van policies als identiteit, context en content voor iedere transactie. Het platform levert de kortste connectie tussen de eindgebruikers en de applicaties, wat de veiligheid en de uiteindelijke gebruikservaring sterk verbetert.

De zero trust-specialist- en aanbieder biedt de connectiviteit aan vanuit 150 datacenters wereldwijd voor onder meer Microsoft 365 en andere public cloudapplicaties.

Tip: Zscaler heeft grootste beveiligingscloud ter wereld