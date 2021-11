Hackers krijgen lange tijd toegang tot Panasonic-server

Hackers hebben lange tijd onontdekt toegang gekregen tot een server van het Japanse techconcern Panasonic. Dit ontdekte de Japanse publieke omroep NHK. Concreet ging het hierbij om een aanval van hackers op een server waarbij veel vertrouwelijke informatie werd buitgemaakt.

Volgens de Japanse publieke omroep kregen hackers ongeautoriseerde toegang tot de server van het Japanse techconcern. Op deze server bevond zich vertrouwelijke informatie over technologie van Panasonic, informatie over partners en persoonsgegevens van medewerkers. De Japanse omroep constateert dat het datalek zich al in juni 2021 heeft voorgedaan. Vanaf 22 juni zou tot driemaal ongeautoriseerde toegang tot de server zijn gezocht.

Openbaarmaking en reactie

Pas afgelopen week maakte Panasonic het datalek openbaar en gaf aan het datalek op 11 november te hebben ontdekt. Het techconcern ontdekte het datalek via interne netwerkmonitoring. Volgens de experts betekent dit dat er meer aan de hand is dan alleen een gecompromitteerde server.

Inmiddels is een onderzoek gestart, een specialist ingehuurd voor het onderzoeken van de hackaanval en het datalek en zijn toezichthouders op de hoogte gesteld.

Datalek in 2020

Pansonic is alerter op datalekken sinds vorig jaar de vestiging in India werd getroffen door datadiefstal en afpersing. In oktober 2020 moest het concern maar liefst 440.000 euro (500.000 dollar) losgeld betalen aan hackers voor het voorkomen dat gestolen data openbaar werd gemaakt. Het techconcern betaalde niet, waarop in november 2020 4 GB aan vertrouwelijke data openbaar werd gemaakt. Deze data omvatten onder meer account balances met leveranciers, nummers van bankrekeningen, accounting spreadsheets, lijsten met wachtwoorden voor gevoelige softwaresystemen en e-mailadressen.

