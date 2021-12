Zscaler lanceert Zero Trust-securityoplossing voor cloudworkloads

Zscaler introduceert een securityoplossing voor cloudworkloads. ‘Workload Communications’ leidt de onderlinge communicatie tussen cloudapplicaties en -workloads in beveiligde banen.

Workload Communications is een logische uitbreiding van het bestaande aanbod van Zscaler. De functie van twee populaire oplossingen in dit aanbod, Internet Access en Private Access, werpen een verduidelijkend licht op de introductie. Internet Access en Private Access jagen verbindingen tussen cloudapps, private clouds en endpoints door een beveiligde tunnel. Workload Communications doet hetzelfde voor de onderlinge verbindingen tussen workloads in de cloud.

Waarom?

Workloads hebben internettoegang nodig om via third-party API-diensten te communiceren en op afstand beheerd te worden. Daar kan niemand omheen. Het probleem begint bij een uitrol in een of meerdere public cloudomgevingen. De veilige muren van een private infrastructuur vervallen. Het zicht op de gegevens die workloads uitwisselen vervaagt.

In theorie kan het bedrijfsnetwerk uitgebouwd worden om de nieuwe omgeving te bereiken. Zscaler suggereert een alternatief. Workload Communications leidt de verbindingen van de workloads naar het Zscaler cloud securityplatform. Daar wordt bepaalt of de verbinding is toegestaan. Workloads zijn onzichtbaar voor het internet. Kwaadwillenden zien niets – en kunnen niets benaderen. De onderscheidende factor is het feit dat een netwerk niet naar een cloudomgeving uitgebreid hoeft te worden om in veiligheid te voorzien.

Workload Communications is inzetbaar voor de beveiliging van workloads in private-, public- en hybrid cloud-omgevingen. Volgens Zscaler is de aanpak niet van invloed op snelheid en prestaties.

