Google maakt cloudgebaseerde IDS-dienst algemeen beschikbaar

Google heeft Cloud IDS algemeen beschikbaar gemaakt. Met de oplossing kunnen bedrijven zich beter beschermen tegen malware, spyware, command and control-aanvallen en andere netwerkbedreigingen.

Met de algemene beschikbaarheid wil Google zijn klanten een alternatief bieden voor de oplossingen van andere leveranciers. Volgens Google zijn deze alternatieven vaak zeer complex te beheren, moeilijk op te schalen en brengen ze te veel kosten met zich mee.

Functionaliteit

Cloud IDS stelt volgens Google zijn klanten in staat met enkele kliks snel een soort ‘onzichtbare security’ voor hun netwerkomgevingen te implementeren. Hiermee kunnen zij binnen hun netwerkomgevingen applicaties beter beschermen. Vooral tegen netwerkgebaseerde aanvallen. Denk hierbij aan malware, spyware en C&C-aanvallen.

De oplossing van de techgigant is gebaseerd op technologie van partner Palo Alto Networks. Gebruikers krijgen hiermee onder meer inzicht in het netwerkverkeer dat hun (cloud)omgevingen binnenkomt en het onderlinge verkeer tussen de verschillende workloads.

Overige mogelijkheden

Daarnaast geeft de cloudgebaseerde oplossing bedrijven mogelijkheden als beschikbaarheid in alle Google Cloud-regio’s, automatisch schalen in alle regio’s, dagelijkse detectie-signatures, ISO27001-certificatie en integratie met het security analyticsplatform Google Chronicle. De laatste functionaliteit geeft klanten meer inzicht in de bedreigingen die in Cloud IDS opduiken.

Google Cloud IDS is nu overal beschikbaar. De kosten zijn gebaseerd op het gebruik per uur van de Cloud IDS client en de hoeveelheid dataverkeer dat wordt onderzocht.