Atos breidt Google Cloud-diensten uit met managed security

Atos heeft zijn portfolio van beheerde Google Cloud-diensten uitgebreid met security-oplossingen. Er komen drie oplossingen bij.

De nieuwe managed services van Atos zijn er specifiek om Google Cloud-omgevingen beter en proactief te beveiligen. Dit kan bijvoorbeeld verlopen via het Google CloudSecOps Protection Platform, dat verschillende security-methodes combineert. Een andere optie is om een op maat gemaakt pakket af te nemen waarin dreigingsdetectie en -respons verlopen in samenspraak met prioritering van beveiligingsinitiatieven.

AI-gestuurde SOC

In het meest uitgebreide pakket ontzorgt Atos door een Security Operations Center (SOC) in te zetten. Binnen die pakket wordt de cloudomgeving constant nauwlettend in de gaten gehouden. De SOC maakt gebruik van Atos’ AI-gestuurde MDR-platform en wordt aangestuurd door Google SecOps.

Eerder onderzoek van Kaseya naar de activiteiten van managed services providers (MSP’s) toonde dat het in deze sector belangrijk is om ook zelf AI-oplossingen te introduceren. Deze technologie blijkt namelijk de beste verdediging tegen AI-aanvallen te kunnen geven. “Top-presterende MSP’s maken gebruik van AI-gestuurde beveiligingstools om voorop te blijven lopen bij opkomende dreigingen”, zo bleek. De AI-gestuurde SOC van Atos lijkt op dat vlak dan alvast een sterke troef in handen te hebben.

‘Zelfherstellend vermogen’

Günter Koinegg, Head Cybersecurity Services bij Atos, verklaart tot slot welke waarde Google kan toevoegen. “Door onze expertise op het gebied van datawetenschap en cyberbeveiliging te combineren met de geavanceerde technologie van Google, ontwikkelen we oplossingen die niet alleen anticiperen op mogelijke risico’s, maar ook beschikken over zelfherstellend vermogen. Dit partnership met Google Cloud draait niet alleen om cybersecurity, maar ook om het benutten van beveiliging als katalysator voor groei. Zo kunnen organisaties veerkrachtig blijven in een dynamische wereld.”

Lees ook: Atos onder druk: wat betekent de Franse redding voor de Benelux?