SoftwareONE en Salt Security werken samen aan API security

SoftwareONE en Salt Security starten een samenwerking. SoftwareONE wordt de leverancier van het API Protection Platform van Salt Security.

Een API stelt twee applicaties of workloads in staat om met elkaar te communiceren. Onmisbaar voor moderne softwareontwikkeling, maar moeilijk te beveiligen. Hoewel maatregelen als Web Application firewalls en API Gateways verbindingen kunnen beschermen, is een omgeving pas afgedekt als de maatregelen consistent worden verwerkt. Dat gebeurt niet altijd. Het overzicht is gauw verloren.

Salt Security ontwikkelt een oplossing voor het probleem. Het API Protection Platform creëert een overzicht van actieve API’s, herkent aanvallen op API-verbindingen en biedt inzichten die ontwikkelaars op de lange termijn helpen bij het aanleggen van een veilige basis.

Salt Security en SoftwareONE

SoftwareONE neemt het API Protection Platform op in zijn aanbod. De organisatie zal de oplossing bij klanten leveren, implementeren en beheren. Salt Security blijft verantwoordelijk voor het ontwikkeling van de technologie.

De markt voor API security groeit als kool, waarin ook SoftwareONE een aandeel in wint de trend. Een andere speler waarmee we recent spraken, Noname Security, groeit eveneens hard.