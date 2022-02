Cyberaanval legt werk stil bij Belgisch Sea-Invest

De locatie van de Belgische haventerminalgigant Sea-Invest in Gent is getroffen door een hackaanval en heeft alle werkzaamheden platgelegd. Dit bericht de Belgische zakenkrant De Tijd.

Volgens de zakenkrant liggen de werkzaamheden bij Sea-Invest sinds afgelopen vrijdag 28 januari stil vanwege de cyberaanval. Sea-Invest is een mondiale beheerder van haventerminals voor het doorvoeren van bulkgoederen. Naast in België is het bedrijf ook actief in onder meer Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk, Polen, Ivoorkust, Luxemburg en Senegal.

Het terminalbedrijf wil geen commentaar geven of het daadwerkelijk om een cyberaanval -waarschijnlijk een ransomware-aanval- gaat. Andere bedrijven die van de haventerminal afhankelijk zijn, rapporteren echter wel problemen. Zo zou de Belgisch supermarktketen Colruyt problemen hebben met de aanvoer van producten.

Wannacry-aanval in 2017

Cyberaanvallen op havens zijn niet ongewoon. In 2017 was de haven van Rotterdam het doelwit van de Wannacry ransomware-aanval. Hierdoor kwam onder meer de containerterminal van de Deense containergigant Maersk enige tijd plat te liggen.