Meta dreigt met Facebook en Instagram te stoppen in Europa

Meta, het moederbedrijf van Facebook, dreigt zijn social media-platformen in Europa op zwart te zetten als de Europese Unie haar maatregelen voor uitwisseling van data verder doorzet.

Volgens de social mediagigant is het verwerken van gebruikersdata tussen landen onderling zeer belangrijk voor de dienstverlening en het voor het targeten van advertenties. Meta vindt deze gegevensuitwisseling zo cruciaal, dat het wil dat regelgevende instanties dit op ‘gepaste wijze’ beoordelen.

Onderhandelingen

De EU wil juist deze verwerking van gebruikersdata meer aan regelgeving binden, vooral als het gaat om uitwisseling van deze data naar derde landen. Beide partijen voeren hierover nu onderhandelingen. Dit jaar moet er een akkoord komen.

Staken van Facebook en Instagram

In het jaarverslag van Meta voor de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft Meta echter een paragraaf opgenomen over hoe het wil omgaan met sterkere dataregulering van de Europese Unie wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt. Meta schetst een scenario waarin het aangeeft de mogelijkheid te overwegen dat het dan de dienstverlening van Facebook en Instagram in Europa gaat staken. Verdere opmerkingen hierover maakt de passage niet.

Of Meta het als dreigement voor de onderhandelingen met de EU heeft opgenomen, is onbekend. De techgigant wil niet reageren op deze passage.