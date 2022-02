Fortinet lanceert FortiGate 3000F firewall met security chipsets

Fortinet heeft de FortiGate 3000F geïntroduceerd. Met de firewall, voorzien van door Fortinet ontwikkelde security processing units, krijgen bedrijven betere netwerkbeveiliging voor hun digitale transitieprocessen.

Aan de basis staan de zelfontwikkelde NP7 en CP9 security processors. Deze processors moeten de snelheid, schaalbaarheid, het prestatievermogen, de efficiëntie en toegevoegde waarde van de oplossingen van Fortinet sterk verbeteren. Ook optimaliseren de processors de gebruikservaring, nemen minder ruimte in beslag en verbruiken minder energie.

De firewall richt zich ook op het convergeren van netwerk- en beveiligingsfunctionaliteit. Dit om de netwerkbeveiliging veder te kunnen opschalen. Deze functionaliteit omvat een centraal SD-WAN-knooppunt, SSL-inspectie en een proxy voor zero trust network access (ZTNA). Daarnaast kan de Fortigate 3000F naar eigen zeggen tot zes keer zoveel netwerkverbindingen per seconde verzorgen en beveiligen dan andere leveranciers.

Overige functionaliteit

Verder is de firewall voorzien van functionaliteit die beheerders moet helpen doeltreffender interne en externe bedreigingen tegen te gaan, zoals het bestrijden van ransomware. Hiervoor zet de appliance AI en machine learning in. De FortiGate 3000F biedt onder meer geavanceerde beleidsregels voor content, zoals het filteren van video’s in streaming videodiensten. Ook kunnen beheerders met een krachtige SSL-inspectie cyberbedreigingen detecteren die zich in versleutelde paden verbergen. De functionaliteit biedt daarvoor een geautomatiseerde bescherming met minimaal prestatieverlies

Tot slot biedt het Fortinet Fabric Management Center een centrale omgeving voor het beheer en de automatisering en orkestratie van de complete Security Fabric.

