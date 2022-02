‘Vlaamse mkb’ers zwaarder getroffen door cyberaanvallen’

Middelgrote en kleinere Vlaamse bedrijven worden gemiddeld vaker zwaarder door een cyberaanval getroffen dan grotere.

In het afgelopen jaar werd, zo concludeert een Vlaamse overheidsonderzoek, 11,8 procent van de Vlaamse bedrijven door een cyberaanval getroffen. Middelgrote en kleinere bedrijven hebben hierbij gemiddeld meer last van de gevolgen dan grotere bedrijven.

Mindere bescherming

De belangrijkste reden waarom juist de laatste categorie meer last heeft van een cyberaanval komt doordat zij minder goed beschermd zijn. Ongeveer 40 procent van de middelgrote en kleinere bedrijven die in 2021 een cyberaanval kreeg te verwerken had last van onbruikbare ICT-systemen door hacks of kwaadaardige software. Een vijfde van deze bedrijven verloor hierdoor bedrijfsgegevens en meer dan tien procent kreeg te maken met datadiefstal.

Verder blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid van de Vlaamse bedrijven wel maatregelen neemt om zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Vaak gaat het om uitsluitend basismaatregelen. Het gebruik van alleen basismaatregelen voor het voorkomen van cyberaanvallen is volgens de Vlaamse overheid onvoldoende gezien het groeiende aantal aanvallen en risico’s op aanvallen.

Ingrijpen Vlaamse overheid

De Vlaamse minister voor Economie, Wetenschap & Innovatie, Hilde Crevits, gaat daarom actie ondernemen. Hiervoor worden enkele bestaande subsidieregelingen aangepast. Middelgrote en kleinere bedrijven krijgen makkelijker toegang tot zogenoemde ‘cybersecurity verbetertrajecten’ van de Vlaamse overheid, door de startkosten te verlagen.

Daarnaast krijgen middelgrote en kleinere bedrijven nu meer subsidie in de ‘kmo-portefeuille’. Deze kmo-portefeuille geeft bedrijven financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van een onderneming verbeteren, zoals professionele infosessies over digitale aanvallen. Hiervoor worden nu de percentages opgeschroefd, zodat bedrijven meer steun ontvangen.