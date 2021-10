Datacenters: Blijft Nederland de gateway tot Europa?

Nederland is sinds de start van het internet de “gateway tot Europa”. Nederland werd als eerste Europese land verbonden met de Verenigde Staten. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is één van de grootste internet exchanges ter wereld. Maar hoelang nog? De positie van Nederland staat onder druk nu het bouwen van nieuwe datacenters zo goed als onmogelijk is geworden. Onze stroomnetten kunnen het niet meer, kritiek op datacenters is vaak onterecht en een oplossing laat minimaal vijf jaar op zich wachten. Meer hierover in deze Techzine Talks.

Vanuit de AMS-IX lopen veel snelle verbindingen naar andere Europese landen en steden. Dat maakt Nederland een een aantrekkelijk land om je infrastructuur neer te zetten, want he biedt de zogenaamde “gateway tot Europa”.

Nederland kent dan ook een groot aantal datacenters, veel grote IT-bedrijven en cloudproviders zijn actief in Nederland. Dat hebben we te danken aan die goede infrastructuur en connectiviteit. Indirect zorgt het ook voor economische groei en werkgelegenheid, al dragen ook andere bijkomstigheden daaraan bij.

De positie van Nederland als “gateway tot Europa” staat echter onder druk. Er is steeds meer kritiek op nieuwe datacenters, vaak niet terecht. Daarnaast piept en kraakt ons stroomnet. Nederland heeft ervoor gekozen om de stroomnetten te privatiseren, met als gevolg dat er onvoldoende is geïnvesteerd in het opschalen van de stroomnetten zodat er meer capaciteit beschikbaar is. Door alle groene ambities zijn de stroomnetten overbelast geraakt en kunnen er de komende vijf jaar in veel provincies geen zonneparken, windmolens of datacenters worden aangesloten. Andere Europese landen zitten op het vinkentouw en nemen de positie van Nederland als gateway van Europa graag over.

