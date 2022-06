Cisco introduceert SECCON NL, een netwerkevenement voor onderzoekers, bedrijven en professionals in cybersecurity. De eerste dag vindt op 22 september plaats in Utrecht.

De dag wordt gevuld met presentaties. Langskomen staat vrij. Iedereen met interesse in de security van netwerken, systemen en applicaties is welkom in het publiek. Wil je een presentatie geven, dan kan je je inschrijven. Cisco zoekt bedrijven en onderzoekers met oplossingen voor belangrijke securityproblemen.

De dag is een kans om jouw technologie of onderzoek aan de man te brengen. Naar verwachting bestaat het publiek uit potentiële klanten en partners. Cisco zoekt vooral naar presentaties over threat intelligence, detection and response, SOAR, DevSecOps trends, vulnerability management en post-quantum security.

“SECCON NL accepteert momenteel presentatie-inzendingen vanuit diverse sectoren”, deelt de organisatie. “Daaronder: bedrijfs- en academische onderzoekers, open-source projecten, standaardisatie-instanties, overheden, systeem- en beveiligingsbeheerders, software-ingenieurs en applicatie-domeinexperts.”

Waarom, waar en wanneer?

Het idee achter SECCON NL is kennisdeling. Cisco wil Nederlandse securitybedrijven en -onderzoekers samenbrengen. Partijen met een belangrijk verhaal krijgen een podium. Iedereen die bijwoont heeft de mogelijkheid om te netwerken.

Met verloop van tijd wil Cisco meerdere evenementen organiseren. Voor nu is de eerste dag bekend. De aanstaande editie vindt op donderdag 22 september tussen 9:00 en 17:00 plaats in het Muntgebouw in Utrecht.

Zoals eerdergenoemd wordt de agenda gevuld op basis van inschrijvingen. Twee sprekers zijn in elk geval aanwezig. De eerste is Sadie Creese, cybersecurity-professor aan de Universiteit van Oxford. De tweede is Martin Lee van Cisco Talos Threat Intelligence.

Registreren en inschrijven

Heb je interesse in een plek op het podium, dan is het belangrijk om je vóór 8 juli in te schrijven (submit your paper). Zit je liever in het publiek, dan registreer je via de website (sign up). SECCON NL is een lijfelijk evenement: er worden geen opnames gestreamd. Netwerken staat centraal.

SECCON NL is een samenwerking van Cisco, Security Delta (HSD), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Cyberveilig Nederland en Connect2Trust.

