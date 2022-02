SentinelOne en Zscaler integreren XDR en zero trust

SentinelOne en Zscaler gaan elkaars diensten op het gebied van zero trust en XDR integreren. Hiermee maken zij het gezamenlijke klanten makkelijker hun securityomgevingen efficiënter in te richten tegen bedreigingen.

De koppeling van de oplossingen van beide securityaanbieders helpt bedrijven met een verbeterde end-to-end visibility, geautomatiseerde response-mogelijkheden en op bepaalde condities toegangsmogelijkheden bieden.

Andere doelen zijn het verbeteren van de context awareness, het verhogen van de efficiëntie van SOC’s en het stroomlijnen van workflows voor bedreigingen. Natuurlijk moet de integratie ook betere beschermings- en detectiemogelijkheden voor netwerkomgevingen, applicaties en endpoints op basis van zero trust bieden.

Data van Zscaler naar Singularity XDR

De Singularity XDR-oplossig van SentinelOne integreert nu data vanuit het Zscaler zero trust-platform. Dit biedt een end-to-end inzicht in mogelijke bedreigingen. Voor SOC-teams biedt de gezamenlijke oplossing gecontextualiseerde data over afwijkende netwerkactiviteit. Dit moet onderzoek naar en bestrijding van bedreigingen versnellen.