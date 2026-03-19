Nile lanceert zero-trust fabric met micro-segmentatie

Nile heeft nieuwe securityfuncties aangekondigd voor zijn Secure Network-as-a-Service-platform. Centraal staat een zero-trust fabric met identity-based micro-segmentatie. Het bedrijf claimt daarmee securitylekken tot 60 procent beter in te dammen.

Met de zero-trust fabric wil Nile laterale dreigingen blokkeren en de verspreiding van aanvallen beperken. Het voegt dit niet als losse laag toe bovenop bestaande infrastructuur, maar integreert het rechtstreeks in de netwerkarchitectuur.

Nieuwe beveiligingsdiensten

Een nieuwe toevoeging is de Nile Trust Service, waarbij NAC (Network Access Control) native is geïntegreerd in de zero-trust fabric. Daarmee vervallen aparte appliances en overlays, wat de complexiteit en kosten volgens Nile 30 tot 70 procent verlaagt. Verder breidt het bedrijf zijn servicecatalogus uit met Secure Guest, RADIUS, DHCP en een vroege preview van een geïntegreerde Internet Edge-oplossing.

Nieuw is ook de zogeheten ‘Segment-of-1’-functionaliteit, die de blast radius van aanvallen beperkt en de verspreiding van malware tegengaat. Nile stelt bovendien dat zijn architectuur een geheel nieuwe klasse aanvallen voorkomt, waaronder AirSnitch.

“Nu AI zowel een faciliterende als een ontwrichtende factor is, en organisaties van elke omvang worstelen met Lean IT, wordt Nile’s Secure NaaS-architectuur met zero trust, autonome operations en cloudservice de de facto standaard voor netwerkimplementaties van de volgende generatie,” aldus CEO Pankaj Patel.

Klanten die het Nile-platform al inzetten, rapporteren concrete cijfers. Naast de 60 procent reductie in lekken melden ze een daling van IT-supporttickets met 99 procent en change management dat drie keer sneller verloopt. De operationele kosten dalen volgens Nile met 30 tot 50 procent over meerdere jaren, terwijl het platform volledige zichtbaarheid biedt over gebruikers, apparaten en netwerkinfrastructuur.

