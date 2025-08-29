AI zorgt voor recordomzetten Dell, Elastic en SentinelOne

De kwartaalresultaten van Dell Technologies, Elastic en SentinelOne onderstrepen de sterke vraag naar AI-infrastructuur en cybersecurity. Waar Dell profiteerde van recordverkopen van AI-servers, verhoogden Elastic en SentinelOne hun omzetprognoses dankzij groeiende interesse in data-analyse en beveiligingsoplossingen.

Dell Technologies rapporteerde in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 een recordomzet van 29,8 miljard dollar, 19 procent meer dan een jaar eerder. De winst per aandeel steeg 38 procent naar 1,70 dollar, terwijl de aangepaste winst 2,32 dollar bedroeg. De omzet uit servers en netwerken groeide met 69 procent tot 12,9 miljard dollar, gedreven door de sterke vraag naar AI-systemen. COO Jeff Clarke zei dat Dell in de eerste jaarhelft al meer AI-oplossingen verscheepte dan in heel 2025 en de verwachting voor AI-serververkopen verhoogde naar 20 miljard dollar dit jaar. Toch verloor het aandeel in de nabeurshandel 5 procent, mogelijk door een voorzichtige outlook voor het derde kwartaal.

Goede resultaten voor Elastic

Elastic zag in het eerste kwartaal van fiscaal 2026 de omzet met 20 procent stijgen tot 415 miljoen dollar. De subscriptionomzet groeide naar 389 miljoen dollar, waarvan Elastic Cloud 196 miljoen dollar bijdroeg (+24 procent). Op non-GAAP-basis werd een operationele winst van 65 miljoen dollar geboekt, goed voor een marge van 16 procent. CEO Ash Kulkarni sprak van een uitstekend kwartaal en wees op de sterke vraag naar AI-gedreven toepassingen. Het bedrijf verhoogde de jaarprognose naar een omzet van 1,679 tot 1,689 miljard dollar. Het aandeel steeg nabeurs met ruim 5 procent.

SentinelOne profiteerde eveneens van de toenemende cyberdreiging en de vraag naar AI-gedreven security. De omzet in het tweede kwartaal steeg 22 procent naar 242,2 miljoen dollar, in lijn met de marktverwachtingen. De jaarlijkse terugkerende omzet nam 24 procent toe tot 1 miljard dollar. Het bedrijf rekent voor het derde kwartaal op 256 miljoen dollar omzet, iets boven de consensus, en verhoogde zijn jaarprognose naar 998 miljoen tot 1,002 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 4 cent, boven de verwachting. Het aandeel sprong nabeurs met circa 9 procent omhoog.