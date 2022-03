Symphony Technology Group (STG) kondigt de lancering van Skyhigh Security aan. Dit bedrijf bestaat uit McAfee Enterprise Security Service Edge, de McAfee-onderdelen die overbleven na de lancering van Trellix.

Het nieuwe bedrijf is volgens STG opgericht om te voldoen aan de groeiende beveiligingsvereisten voor de cloud van grote en kleine organisaties. De aanpak van Skyhigh Security moet de verder gaan dan het beveiliging van datatoegang en ook omgaan met de manier waarop data gebruikt wordt. De data-aware Security Service Edge (SSE) is gebouwd om te voldoen aan de behoeften van de moderne werknemer, ongeacht de locatie van de gegevens en gebruikers.

Eerder dit jaar kondigde STG aan dat het McAfee Enterprise zou opsplitsen in twee organisaties – Trellix en Skyhigh Security. Dit om te concentreren op de verschillende markten van Extended Detection and Response (XDR) en SSE. STG kondigde toen ook aan dat Gee Rittenhouse de functie van CEO van de SSE-activiteiten op zich zou nemen. Rittenhouse gaf eerder leiding aan Cisco’s cyberbeveiligingsactiviteiten.

Een nieuwe benadering van beveiliging

“Nu het merendeel van data zich in de cloud bevindt en gebruikers er overal toegang toe hebben, is er een nieuwe benadering van beveiliging nodig”, aldus Rittenhouse. “Skyhigh Security heeft een uitgebreid securityplatform gecreëerd om zowel de toegang tot als het gebruik van gegevens te beveiligen via uniform beleid en gegevensbewustzijn. Organisaties hebben nu volledige zichtbaarheid en controle en kunnen beveiligingsrisico’s naadloos monitoren en beperken. Dit leidt tot lagere kosten, meer efficiëntie en gelijke tred houden met de snelheid van innovatie.”

Het Skyhigh Security SSE Portfolio omvat Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Data Loss Prevention (DLP), Remote Browser Isolation-technologie, Cloud Firewall en Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP).