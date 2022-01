McAfee Enterprise en FireEye gaan op in Trellix

Eigenaar Symphony Technology Group voegt McAfee Enterprise en FireEye samen in het nieuwe bedrijf Trellix. Trellix moet bedrijven betere XDR-securityoplossingen bieden.

De nieuwe securityspecialist wil klanten technologie bieden die constant leert en zich aanpast aan de grootste bedreigingen. Het ontwikkelt een XDR-ecosysteem dat 600 verschillende native en op open standaarden gebaseerde securitytechnologie bijeen brengt. Het moet securityexperts meer analytics geven voor betere inzichten en de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen versnellen. De technologie moet securityexperts goede context over bedreigingen bieden, zodat zij snel actie kunnen ondernemen en effectief bedreigingen kunnen bestrijden.

Geen verrassing

De samenvoeging van de activiteiten van McAfee Enterprise en FireEye komt niet als een grote verrassing. Eigenaar STG had al eerder aangekondigd de overgenomen technologie te gaan samenvoegen. Een gecombineerd product is eind vorig jaar op de markt gebracht als een cloudsecurity-oplossing voor AWS, in het bijzonder de dienst Amazon Inspector.

Deze oplossing integreert de FireEye Helix XDR-technologie met de geautomatiseerde security inspectiedienst van AWS. Dit brengt betere detectie- en responsemogelijkheden zonder de last van SIEM of SOAR. Wanneer de eerste echte oplossingen en toepassingen van Trellix het licht zien, is nog niet bekend.

STG is ook van plan het McAfee Enterprise Secure Service Edge (SSE)-portfolio in een losse business onder te brengen. Dit vindt in de loop van het huidige kwartaal plaats. Binnen het portfolio worden onder meer de Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG) en Zero Trust Network Access (ZTNA) van de McAfee Enterprise ondergebracht.