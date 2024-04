Google heeft onlangs een zakelijke, betaalde versie van de Chrome-browser geïntroduceerd: Chrome Enterprise Premium. De opvallendste feature van deze variant is de duidelijke verbeterde security.

Google ziet de browser in feite als een op zichzelf staand endpoint dat werknemers dagelijks gebruiken. Inmiddels vinden veel activiteiten immers plaats binnen deze browser-omgeving, waardoor extra security-maatregelen nodig zijn.

De acties die plaatsvinden op een browser lopen inmiddels sterk uiteen: authenticatie, toegang, communicatie, samenwerken, administratie en zelfs programmeren. Chrome Enterprise Premium moet deze activiteiten beschermen.

Opvoeren endpointsecurity

Vanzelfsprekend is het daarom nodig de security van dit nieuwe endpoint op te voeren. Met de introductie van Chrome Enterprise Premium biedt Google nu een zakelijke versie van de eigen browser met meer uitgebreide en door AI ondersteunde security features. De betaalde versie moet meer functionaliteit bieden dan de al bestaande gratis zakelijke Chrome-versie, Chrome Enterprise Core.

Onder meer beschikt de Chrome Enterprise Premium-editie over meer zakelijke controlemogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het doorvoeren van policies en het beheren van software-updates en extensies in lijn met zakelijke securityvereisten. Ook ondersteunt het nu RDP-, SCP-, SSH- en andere TCP-protocollen.

Daarnaast biedt de browser diverse security-inzichten en -rapportagemogelijkheden voor events, devices en forensische onderzoeken, maar ook zero trust-toegang. Deze inzichten integreren ook data vanuit andere tools van Google of andere aanbieders.

AI-functionaliteit

Verdere AI-functionaliteit vertaalt zich in ‘context-aware access control’-functionaliteit. Dit kan worden opgeschaald naar webapplicaties, SaaS-oplossingen en webgebaseerde applicaties die zelf al over deze vorm van context-aware toegang beschikken. De functionaliteit kan ook worden ingezet voor het tegengaan van data-exfiltratierisico’s van ‘verboden’ en niet-verboden applicaties.

Tot slot levert de Chrome Enterprise Premium-browser threat- en dataprotectie met behulp van contentinspectie, data loss-preventie, anti-malware- en anti-phishingtoepassingen op basis van AI-inzichten, dynamische URL-filtering en het categoriseren van websites.

Google Chrome Enterprise Premium is per direct beschikbaar en kost 6 dollar per maand/eindgebruiker.

